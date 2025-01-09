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Детская железная дорога за время праздников перевезла около 11 тысяч пассажиров

09 января 2025 06:46
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Почти 11 тысяч пассажиров прокатились по маршруту «Новогоднего экспресса» за праздничные дни. Это на 3,5 тысячи больше, чем в прошлом сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детская железная дорога за время праздников перевезла около 11 тысяч пассажиров-2

Кроме маленьких белорусов и их родителей, посетителями Детской железной дороги стали гости из России, Казахстана и Китая. Всего организовали 43 рейса по маршруту Заслоново – Сосновый Бор. «Новогодний экспресс» курсировал в дни зимних школьных каникул, рождественских и новогодних праздников. Состав украсили снежинки и мерцающие гирлянды, в вагонах путешественников сопровождали герои любимых сказок, а на конечной станции были организованы театрализованные представления.

# Детская железная дорога

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