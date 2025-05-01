Детская железная дорога в Минске открыла 70-й юбилейный сезон – какие мероприятия запланированы?

Стук колес, строгая форма и дух путешествий. Детская железная дорога открыла юбилейный 70-й сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие мероприятия запланированы – рассказали на торжественной линейке, которая прошла на станции «Заслоново» в Минске.

9 мая «Эшелон Победы» под управлением юных железнодорожников проследует до станции «Сосновый Бор», где пройдет праздничная программа. А уже спустя два месяца ярко и масштабно отметят день рождения «Малой белорусской». Также на День независимости и День знаний будут курсировать тематические поезда. Детская железная дорога – это не просто школа железнодорожных профессий, это настоящая кузница кадров для БЖД.

Вячеслав Санжаровский, начальник службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности Белорусской железной дороги: Азы, которые я здесь получил как юный железнодорожник, пригодились. В дальнейшем сопровождают многих, кто сюда приходит и отсюда уходит уже. Неважно, становясь железнодорожником, он получает здесь азы профессии. Форма одежды, которая есть, дисциплинирует. Это ответственность за порученное дело уже с юных лет.

Михаил Пухтеев, юный железнодорожник:

Здесь я попробовал себя в различных профессиях. Это и машинист, и проводник, начальник поезда. И Детская железная дорога помогла мне определиться с выбором будущей профессии. Как только я попробовал себя в роли дежурного по станции, я сразу понял, что это моя будущая профессия.

Несмотря на название, в Детской железной дороге все настоящее: и тепловозы с вагонами, и правила движения, и машинисты, и проводники, и начальники станций. Вот только работают на ней школьники. От большой магистрали она отличается шириной колеи и длинной трассы.