Зимний сезон работы Детской железной дороги завершится 7 января

7 января – последний день работы в зимнем сезоне детской железной дороги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 января – последний день работы в зимнем сезоне детской железной дороги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во вторник со станции Заслонова поезда отправятся в 11.00, 12.40, 14.20 и 16.00. Продолжительность путешествия – 1 час 30 минут. Гостей в пути сопровождают герои любимых сказок. На лесной поляне станции «Сосновый Бор» для ребят организуют новогоднее театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, персонажами известных мультфильмов.