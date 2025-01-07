Зимний сезон работы Детской железной дороги завершится 7 января

Около тысячи детей побывали на новогодней сказке во Дворце Независимости

Ребята из разных уголков страны не только стали зрителями, но и полноправными участниками новогодней сказки. Здесь каждый смог почувствовать тепло и заботу, а также веру в то, что чудеса действительно случаются.