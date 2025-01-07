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Зимний сезон работы Детской железной дороги завершится 7 января

07 января 2025 08:17
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7 января – последний день работы в зимнем сезоне детской железной дороги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимний сезон работы Детской железной дороги завершится 7 января-2

Во вторник со станции Заслонова поезда отправятся в 11.00, 12.40, 14.20 и 16.00. Продолжительность путешествия – 1 час 30 минут. Гостей в пути сопровождают герои любимых сказок. На лесной поляне станции «Сосновый Бор» для ребят организуют новогоднее театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, персонажами известных мультфильмов.

# Детская железная дорога

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