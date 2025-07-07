Детской железной дороге – 70 лет! Рассказываем интересные факты о ней

Здесь все по-настоящему. Билетная касса, помещение поездного диспетчера, где работают диктор, дежурный по станции, диспетчер. Кто-то сидит за монитором, на котором изображена схема маршрута столичного экспресса, кто-то чертит схемы, а кто-то заполняет специальные бланки. За их работой следит начальник станции. Сегодня его роль выполняет юный железнодорожник Михаил Пухтеев. Этим парнем гордится весь коллектив «Малой белорусской», ведь он стал победителем университетской олимпиады по математике, а соответственно автоматически и студентом БелГУТ.

Подробности в видео.