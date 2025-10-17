В Центре подготовки кадров МВД состоялся торжественный ритуал вручения чёрных беретов

Они прошли первое серьезное испытание в своей служебной деятельности и теперь с гордостью будут носить черные береты. В Центре подготовки кадров МВД состоялся торжественный ритуал вручения символов доблести, чести и высокого профессионализма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из 120 бойцов лишь 54 дошли до финиша. Это те, кто доказал, что им не страшны любые вызовы и в любую минуту они готовы встать на защиту Родины. Чтобы получить заветный головной убор, молодые сотрудники ОМОНа прошли сложнейшую полосу препятствий, где в полном обмундировании отражали атаки противника и поражали цели. Финальным испытанием стал спарринг. В поединках по рукопашному бою в соперниках были опытные бойцы.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Отряд милиции особого назначения – это действительно особое подразделение, в котором нагрузки очень большие и физические, и психологические. И эти нагрузки они испытывают постоянно, начиная от тренировок и заканчивая постоянным несением службы. Физические нормативы очень высокие. Такие нормативы в Министерстве внутренних дел только в отряде милиции особого назначения. Можно сказать, бойцы работают на пределе. Но здесь не главное физическая выносливость, а главное внутренний стержень и желание идти до конца.

Один из девизов отряда милиции особого назначения – никогда не сдаваться. И вот эти бойцы, они действительно никогда не сдаются. Они выполняют поставленную задачу до конца.

Впервые в истории Беларуси, наряду с начинающими сотрудниками проверял себя на выносливость и полковник милиции, который, к слову, успешно пришел к своей цели. Отметим, что в этот раз смогли справиться со всеми сложностями и три представительницы прекрасного пола.