70 лет в пути! Детская железная дорога имени Заслонова отмечает юбилей

70 лет в пути. Детская железная дорога имени Константина Сергеевича Заслонова отмечает юбилей. Коллектив и воспитанников с важной датой поздравил Президент. Глава государства отметил, что детская железная дорога – это не просто уменьшенная копия Беларускай чыгункі, а один из туристических брендов страны, популярный у минчан и гостей столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время через школу юных железнодорожников прошли более 14 тысяч ребят. Вдохновившись романтикой работы под стук колес, многие решили связать с железной дорогой карьеру. Ежегодно около 40 % выпускников детской железки поступают в средние специальные и высшие учреждения образования.

Максим Марков, начальник Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

Обучение делится на два периода. Первый этап – это теоретическое обучение с октября по апрель месяц. И второй этап – это после успешных сдачи экзаменов, зачетов дети допускаются до производственной практики с организацией движения поездов, где могут освоить железнодорожные профессии и применить полученные знания в учебном центре на практике.

В честь круглой и значимой даты, на станции Заслонова организовали праздник. Поздравить коллектив и юных воспитанников пришли и выпускники. Часть из них построили успешную карьеру, связав жизнь с железнодорожным делом. Лучшим воспитанникам вручили благодарности и почетные грамоты.