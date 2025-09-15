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Сезон завершён! Более 45 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога с начала лета

15 сентября 2025 07:02
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Сезон завершен. Более 45 тысяч пассажиров перевезла Детская железная дорога с начала лета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон завершён! Более 45 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога с начала лета-2

Более полусотни юношей и девушек успешно закончили обучение в кружке юных железнодорожников. В торжественной обстановке они получили дипломы. После пяти лет изучения основ профессии, зачетов и экзаменов многие поступают в профильные заведения.

Сезон завершён! Более 45 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога с начала лета-4

Максим Дюбайло, юный железнодорожник Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:
За 5 лет обучения на детской магистрали я освоил много железнодорожных понятий и терминов. После детской магистрали много юных железнодорожников поступают в железнодорожные учреждения образования, такие как в городе Минск, Орша, Гомель. С Детской железной дорогой я планирую связать свое будущее.

Сезон завершён! Более 45 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога с начала лета-6

Арсений Кононов, юный железнодорожник Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:
Детская железная дорога дала мне очень много разных нужных навыков. Это умение грамотно ставить какие-то вопросы. Это умение грамотно мыслить.

Сезон завершён! Более 45 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога с начала лета-8

Максим Марков, начальник Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:
Здесь они могут попробовать себя в роли машиниста, помощника, машиниста дежурного по станции, дежурного по переезду, оператора при дежурном, и другие профессии, ряд профессий, которые есть на железной дороге. Мы общаемся со средними специальными и высшими учебными заведениями, и преподаватели всегда благодарят нас за подготовку наших юных железнодорожников.

В 70-м сезоне состоялись 700 рейсов по маршруту Заслоново – Сосновый Бор. Теперь стальная магистраль в миниатюре готовится к зимним праздникам. 

# Детская железная дорога

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