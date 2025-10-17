В Гродно прошёл молодёжный форум «Время твоих возможностей»

«Время твоих возможностей» – об этом во всеуслышание заявили молодые работники предприятий и организаций Беларуси. Для сотрудников, которые вливаются в профессию, в Гродно провели профсоюзный молодежный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвовали также студенты, которые придут на свои первые рабочие места в ближайшее время. А по видеосвязи к масштабному диалогу присоединилась российская молодежь. Вместе обсудили вопросы, касающиеся профсоюзной поддержки специалистов двух стран, их инициативы и расширение сотрудничества.

Евгения Спруть, заместитель председателя Молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси: Одно дело, когда ты свою кухню уже знаешь, а узнать то, чем могут поделиться коллеги – это всегда очень интересно. Плюс для нас очень важно, чтобы сегодня мы могли получить те направления и векторы, как дальше развивать нашу профсоюзную молодежную политику.

Александра Бабичева-Чуравская, главный специалист Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма:

Сегодня существует интересный рабочий проект – проект лояльности. Наша задача – помочь с этим проектом. Что он включает? Он включает систему скидок, дисконта, допустим, для посещения библиотек, бассейнов, физкультурно-спортивных комплексов и многое другое. Разработала этот проект сама молодежь. Наша задача – его отредактировать, и ввести в жизнь.

Будущего нет без прошлого. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне теме сохранения исторической правды – особое внимание. Молодые люди возложили цветы к братской могиле советских воинов и партизан и высадили памятную аллею.