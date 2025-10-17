В ряде регионов Перу объявлено чрезвычайное положение. Власти не исключают, что в столице страны Лиме будет введен комендантский час. Поводом послужили масштабные антиправительственные протесты, которые переросли в беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе ожесточенных столкновений с полицией погиб один человек, еще более 100 пострадали. Причиной социального взрыва стали рост преступности и коррупции, с которыми нынешние власти не в состоянии справиться. А многие министры оказались замешаны в незаконных финансовых схемах. В знак протеста на улицы Лимы вышли десятки тысяч человек. Они требовали роспуска парламента и отставки ключевых должностных лиц. Митингующие пытались взять штурмом здание парламента, однако были остановлены усиленными нарядами полиции.