Детская железная дорога приглашает прокатиться на «Новогоднем экспрессе»

Праздничные мотивы в такт стуку колес. Детская железная дорога имени Заслонова пригласила несколько сотен пассажиров прокатиться на «Новогоднем экспрессе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маленькие путешественники преодолевают непростой путь на поляну к Дедушке Морозу. Ведь в дороге до Соснового бора юных гостей тоже ждут игры от героев любимых сказок. А уже по прибытии и взрослых, и детей вовлекут в анимированное представление. По его сюжету гномы главного новогоднего кудесника потеряли посох Дедушки Мороза. И чтобы никто из малышей не остался без подарков и новогоднего настроения атрибут нужно будет отыскать. А для этого придется пройти немало увлекательных испытаний. В программе: общение с ростовыми куклами, и танцы, и интерактив. Равнодушным не останется никто.

Мы не первый раз на железной дороге, нам очень нравится. Мы пришли получать хорошие впечатления к Дедушке Морозу, водить хороводы и радоваться.

– Да! Водить хороводы и радоваться!

– А расскажите, пожалуйста, верите ли вы в дедушку мороза?

– Да! Он мне уже подарки приносил.

– А мне он приносил, когда я спала.

Если бы не было Нового года, дети не могли бы загадать свои желания, может им что-то важное надо. Мне здесь нравится то, что тут все запланировано. Мне нравятся тут все карусели, есть снеговик, медведь, все есть.

Дочка очень веселилась. Танцы танцевала, вся программа заводная была, достаточно веселая, добрая, наполненная яркими красками. Спасибо большое. Мы очень рады, что здесь оказались. Готовились во всю, Деду Морозу подготовили новогодний стишок. Почему у нас в гостях

елка в ярких огоньках,

потому что к нам идет

зимний праздник Новый год.