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В Грузии ужесточили правила проведения митингов

17 октября 2025 06:32
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Проведение митингов в Грузии будут контролировать жестко. В стране приняли соответствующий законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При чем, ни один из депутатов парламента не проголосовал «против». Власти аргументируют необходимость изменений стремлением обеспечить общественный порядок и безопасность граждан.

В Грузии ужесточили правила проведения митингов-2

Так, теперь если участник акции скрывает лицо маской, имеет при себе баллончик со слезоточивым газом или перекрывает дорогу, то его ждет до 15 суток ареста. Организаторам манифестаций грозит 20 суток за решеткой. За неповиновение требованиям полиции, наличие оружия или пиротехники можно и вовсе лишиться свободы на два месяца.

А вот повторное нарушение правил участия в протестах влечет за собой один год заключения. Ужесточение законодательства стало вынужденной мерой на фоне недавних антиправительственных протестов в Грузии.

# Международная политика

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