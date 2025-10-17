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Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

17 октября 2025 07:29
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Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште-0

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, планируют провести личную встречу в Будапеште. Об этом сообщил Трамп после телефонного разговора с российским лидером, пишет ТАСС.

Он отметил, что сначала состоится встреча советников двух стран, после чего главы государств обсудят возможность прекращения конфликта между Россией и Украиной. Переговоры пройдут в Венгрии, но точная дата пока не названа.

Американскую делегацию на предварительных переговорах возглавит госсекретарь Марко Рубио. Остальной состав участников будет определен позже.

Фото: pixabay

# Международная политика

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