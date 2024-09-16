Делегация Детской железной дороги посетила Китай – юные железнодорожники поделились впечатлениями

Михаил Пухтеев, юный железнодорожник:

Очень много эмоций. Это необычная, уникальная поездка. В первую очередь мы посетили датунскую компанию по производству электровозов. Там мы встретились с руководством компании, с молодыми специалистами. И вот на равных смогли поразговаривать. Мы узнали об их производстве, о том, как они учатся, как выстроены коммуникации на предприятии. Посетили экскурсии. И, конечно, помимо производства, мы еще посещали какие-то культурные достопримечательности. Конкретно в Датуне – Запретный город. Вообще, в целом, очень интересно, эмоций очень много, и все буквально не описать словами.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Максим, расскажите вообще про дружбу с Китаем. Насколько часто вы взаимодействуете, может быть, обмениваетесь каким-то опытом? И что для вас, как для серьезного профессионала в этой области, важно черпать из этих встреч?