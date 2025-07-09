Здесь всё по-настоящему. Отправились по юбилейному маршруту Детской железной дороги

Детская железная дорога имени Заслонова отмечает юбилей. Коллектив и воспитанников «малой белорусской» с важной датой поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детская железная дорога с ее красивым мини-вокзалом, настоящим подвижным составом, юными поездными бригадами и увлекательными экскурсиями – это не просто уменьшенная копия Беларускай чыгункі, а один из туристических брендов страны, популярный у минчан и гостей нашей столицы. Глава государства отметил, что за семь десятилетий на Детской железной дороге прошли обучение более 14 тысяч юношей и девушек, многие из них связали свою судьбу с белорусской стальной магистралью. Лукашенко поздравил коллектив и воспитанников Детской железной дороги с ее 70-летием.

Увлекательное путешествие длиною в 70 лет. Как это было, сегодня вспоминают вместе пассажиры экспресса в зале ожидания. Диспетчерская, расписание – все как в настоящей железнодорожной гавани. Символический вокзал – это и музей истории. Первую детскую железную дорогу построили еще до Великой Отечественной войны в Гомеле, но во время фашистской оккупации станция не уцелела, и тогда приняли решение сделать новую дорогу в Минске. Возводить начали осенью 1954-го. Торжественное открытие состоялось уже в следующем году, 9 июля.

Несмотря на название (Детская железная дорога), здесь все настоящее. И тепловозы с вагонами, и правила движения, и машинисты, и проводники, и начальники станций, и, конечно, пассажиры. Как и 70 лет назад, и сегодня у Детской железной дороги немало желающих проехать по маршруту. 20 минут в пути, 4,5 километра. За штурвалом этого экспресса Данила Жигальский. Пришел он сюда 4 года назад. За плечами учеба на локомотивное хозяйство и полное погружение в профессию. Дальше – больше километров пути. В будущем мечтает стать машинистом метро.

Даниил Жигальский, юный железнодорожник детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

Мне всегда нравились поезда, нравилась романтика железных дорог и даже стук колес. Меня даже чем-то это заманивало больше на железную дорогу. К примеру, у меня всегда был выбор ехать на дачу либо на маршрутке, либо на поезде, и я всегда выбирал железную дорогу, потому что она мне всегда нравилась.