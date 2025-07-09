Здесь всё по-настоящему. Отправились по юбилейному маршруту Детской железной дороги
Детская железная дорога имени Заслонова отмечает юбилей. Коллектив и воспитанников «малой белорусской» с важной датой поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детская железная дорога с ее красивым мини-вокзалом, настоящим подвижным составом, юными поездными бригадами и увлекательными экскурсиями – это не просто уменьшенная копия Беларускай чыгункі, а один из туристических брендов страны, популярный у минчан и гостей нашей столицы.
Глава государства отметил, что за семь десятилетий на Детской железной дороге прошли обучение более 14 тысяч юношей и девушек, многие из них связали свою судьбу с белорусской стальной магистралью.
Лукашенко поздравил коллектив и воспитанников Детской железной дороги с ее 70-летием.
Увлекательное путешествие длиною в 70 лет. Как это было, сегодня вспоминают вместе пассажиры экспресса в зале ожидания. Диспетчерская, расписание – все как в настоящей железнодорожной гавани. Символический вокзал – это и музей истории.
Первую детскую железную дорогу построили еще до Великой Отечественной войны в Гомеле, но во время фашистской оккупации станция не уцелела, и тогда приняли решение сделать новую дорогу в Минске. Возводить начали осенью 1954-го. Торжественное открытие состоялось уже в следующем году, 9 июля.
Несмотря на название (Детская железная дорога), здесь все настоящее. И тепловозы с вагонами, и правила движения, и машинисты, и проводники, и начальники станций, и, конечно, пассажиры. Как и 70 лет назад, и сегодня у Детской железной дороги немало желающих проехать по маршруту. 20 минут в пути, 4,5 километра.
За штурвалом этого экспресса Данила Жигальский. Пришел он сюда 4 года назад. За плечами учеба на локомотивное хозяйство и полное погружение в профессию. Дальше – больше километров пути. В будущем мечтает стать машинистом метро.
Даниил Жигальский, юный железнодорожник детской железной дороги имени К.С. Заслонова:
Мне всегда нравились поезда, нравилась романтика железных дорог и даже стук колес. Меня даже чем-то это заманивало больше на железную дорогу. К примеру, у меня всегда был выбор ехать на дачу либо на маршрутке, либо на поезде, и я всегда выбирал железную дорогу, потому что она мне всегда нравилась.
За время работы через школу юных железнодорожников прошли более 14 тысяч ребят. Вдохновившись романтикой работы под стук колес, многие решили именно с ней связать будущее. Ежегодно около 40 % выпускников детской железки поступают в профильные средние специальные и высшие учреждения образования.
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