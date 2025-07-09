Лукашенко поздравил коллектив и воспитанников Детской железной дороги с её 70-летием

Александр Лукашенко поздравил коллектив, воспитанников и выпускников Детской железной дороги имени Заслонова с 70-летием со дня ее образования. Президент выразил убеждение, что славные традиции, заложенные несколькими поколениями воспитанников и работников, будут только крепнуть и развиваться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Детская железная дорога с ее красивым мини-вокзалом, настоящим подвижным составом, юными поездными бригадами и увлекательными экскурсиями – это не просто уменьшенная копия Беларускай чыгункі, а один из туристических брендов страны, популярный у минчан и гостей нашей столицы. Здесь работает уникальный центр профессиональной подготовки и дополнительного образования детей. Благодаря труду большой команды опытных наставников ребята не только постигают азы железнодорожных профессий, но и растут в духе любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.

Глава государства отметил, что за семь десятилетий на Детской железной дороге прошли обучение более 14 тысяч юношей и девушек, многие из них связали свою судьбу с белорусской стальной магистралью.