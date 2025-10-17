На польской свалке обнаружены сотни военных документов за 2023 год

Халатность или намеренные действия? На польской свалке обнаружили сотни секретных военных документов за 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам экспертов, подобная утилизация ценных бумаг является грубейшим нарушением закона о защите негласной информации.

Среди найденного – карты военных складов, инструкции по ведению боевых действий, персональные данные военнослужащих, а также планы развертывания подразделений во время учений. Неравнодушные передали документы местным СМИ. Известно, что бумаги выпали из пластиковых пакетов, некоторые листы были измельчены. Кто выбросил секреты польской обороны на свалку – пока не установлено. Собственно, расследовать это дело и не планируют.