Сказка для детей – «Новогодний экспресс» Детской железной дороги будет курсировать до 7 января

Алина Трус, корреспондент:

Поезда Детской железной дороги отправляются в свои первые путешествия в наступившем 2025 году. Радуют пассажиров, конечно же, сюрпризами и новой рождественской программой. Вот-вот «Новогодний экспресс» отправится в дорогу. Зал ожидания вокзала переполнен. Все в предвкушении поездки и ярких впечатлений. А на страже хорошего настроения гостей – юные работники детской железной дороги. Они с особой ответственностью готовились к зимним перевозкам.

Вячеслав Спасский, заместитель начальника смены Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

Я бригадир на зимних перевозках, то есть я начальник, у меня есть своя бригада. Мы приходим, обсуждаем какие-то моменты на сегодняшний день. И все потом расходятся на свои рабочие места. Кто-то идет работать в зал ожидания, кто-то идет работать на станцию Заслонова, а кто-то идет на Пионерскую техническую станцию. Зимняя атмосфера, очень нравится, когда поезда ходят, зима. Нравится контактировать с людьми тоже.

Николай Лузгин, помощник машиниста Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

Я уже третий год, когда я пришел. Уже помощник машиниста. У меня, в принципе, была мечта стать кем-то в железнодорожном пространстве. Сотрудники Детской железной дороги всегда на постах. Важно помочь каждому гостю сориентироваться и найти свое место в поезде. К слову, вместимость одного экспресса – 250 пассажирских мест. И как правило, вагоны не пустуют, поэтому билеты покупают заранее, приобретают их на территории железной дороги или же онлайн.

Никита Трояновский, начальник поезда Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

В этом году первый раз начальник поезда на зимних перевозках. Людей достаточно много. Моя работа сейчас в том, чтобы следить за поездной бригадой, помогать в посадке пассажиров, следить за безопасностью в вагонах. Конечно, с погодой в этом году не очень повезло, но, несмотря на это, работаем хорошо, атмосфера праздничная.