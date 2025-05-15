Что белорусы думают о Великой Отечественной войне – результаты опроса
Во что может обернуться тотальная милитаризация Европы, белорусы отлично понимают. История нас научила. И мы это помним. Как и помним героический подвиг советского народа, который освободил мир от коричневой чумы 8 десятилетий назад. А потому День Победы для нас – великий праздник на все времена. В масштабном и по-настоящему народном праздновании юбилея Великой Победы в Беларуси приняли участие сотни тысяч человек по всей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минске на торжества пришли около 300 тысяч горожан и гостей столицы. Из них 180 тысяч стали участниками и зрителями военного парада у стелы «Минск – город-герой».
Масштабные торжества 9 Мая развернулись во всех регионах страны: от небольших поселков до областных центров. Памятные акции и всенародно любимые массовые гулянья в этот день охватили всю страну. А белорусы доказали, что память о Великой Победе для нас свята.
Как и продемонстрировали то, что трепетное и уважительное отношение к событиям той войны и той Победы у нас в крови, в генетическом коде белорусов. Это часть нашей национальной идеи – вспомните слова Президента накануне праздника.
И так было всегда, однако прочувствовать это остро мы смогли именно сейчас, когда отдельные западные политиканы объявили войну нашей истории.
Но наша память об этой войне – наше мощное оружие. И это вовсе не метафора, а реальные факты, подтвержденные данными исследования, проведенного Институтом социологии Национальной академии наук. На вопрос: «Интересуетесь ли вы историей Великой Отечественной войны?» – подавляющее большинство респондентов ответили утвердительно. Причем среди сельчан такой интерес несколько выше, нежели среди горожан: 97 % и 91,5 % соответственно.
При этом информацию о Великой Отечественной белорусы получают из широкого перечня источников. Около половины респондентов назвали рассказы близких людей, чуть меньше – документальные и художественные фильмы. Более трети участников опроса отметили школьные и вузовские программы, литературу и просмотр программ белорусского телевидения. Примерно столько же предпочитают черпать факты о войне во время посещения музеев. Каждый четвертый назвал личные беседы с ветеранами.
Белорусы в годы войны потеряли каждого третьего. И, пожалуй, нет ни одной семьи, которую обошло это горе. Этим объясняется и глубоко личное отношение к тем трагическим событиям и Великой Победе. Великая Отечественная для каждого второго жителя нашей страны – это тяжелое испытание для белорусского народа. Это отметили более 52 % участников опроса. Примерно столько же ассоциируют войну с Великой Победой наших отцов и дедов, а также героическим подвигом советского народа.
Почти 48 % респондентов считают, что Великая Отечественная – это трагическое событие, которое унесло жизни многих людей. Почти 30 % назвали Великую Отечественную войну наиболее значимым событием в истории XX века. У большинства респондентов участие белорусского народа в Великой Отечественной ассоциируется в первую очередь с защитой Брестской крепости и массовым партизанским движением. Каждый второй участник опроса назвал события 80-летней давности национальной трагедией, а также отметил тяжелые потери белорусского народа.