Глава МВД наградил милиционеров – участников парада Победы

В Сети продолжают обсуждать десятки видео с парада Победы в Минске. Тысячи лайков и восторженных комментариев набирают и кадры, на которых маршируют представители Министерства внутренних дел. Зрители остались впечатлены выдержкой, дисциплиной и профессионализмом военнослужащих. За эти качества после марша участников лично наградил глава МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году Министерство представило рекордное число пеших расчетов. В составе пяти коробок маршировали бойцы ОМОНа, личный состав бригады специального военного назначения, а также подрастающее поколение защитников – курсанты Академии МВД и специализированных лицеев. В «исторической коробке» будущие офицеры представили легендарного батальона милиции времен войны под командованием Константина Владимирова.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодняшний день войдет в историю. Вы будете вспоминать, рассказывать своим детям, что именно вам выбыла честь принимать участие в данном параде. Я хочу сказать вам огромное слово благодарности за выдержку, так как прекрасно понимаю, что подготовка к параду была нелегка. Но с честью и достоинством представили Министерство внутренних дел в парадных расчетах.

Прошедшие торжества показали сплоченность народа вокруг сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Она действительно является частью нашей национальной идеи.