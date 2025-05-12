Варшава становится площадкой для любителей зрелищ. И выступать на ней готовы не только в ходе политических баталий. Не помнящая Европа в очередной раз показала свое лицо. Неуважение к Великому подвигу советских солдат и забвение Победы – поляки возмутились вопиющим поведением украинских активистов и их польских сторонников, которые устроили грязную провокацию на кладбище советских воинов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел 9 Мая. В некрополе, где погребены более 20 тысяч человек, демонстранты устроили настоящий «шабаш». Оскорбляли людей, которые несмотря на общую европейскую тенденцию об забвении истории, пришли почтить память своих освободителей. Более того, группа активистов пыталась помешать возложению цветов: демонстранты легли на землю, укрывшись грязными простынями, мешали приходящим к могилам людям. Это прямой факт осквернения памяти павших – только полиция в ответ на это бездействовала. Безопасность посетителей кладбища обеспечивали члены оппозиционной партии «Фронт».