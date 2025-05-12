Варшава становится площадкой для любителей зрелищ. И выступать на ней готовы не только в ходе политических баталий. Не помнящая Европа в очередной раз показала свое лицо. Неуважение к Великому подвигу советских солдат и забвение Победы – поляки возмутились вопиющим поведением украинских активистов и их польских сторонников, которые устроили грязную провокацию на кладбище советских воинов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел 9 Мая. В некрополе, где погребены более 20 тысяч человек, демонстранты устроили настоящий «шабаш». Оскорбляли людей, которые несмотря на общую европейскую тенденцию об забвении истории, пришли почтить память своих освободителей.
Более того, группа активистов пыталась помешать возложению цветов: демонстранты легли на землю, укрывшись грязными простынями, мешали приходящим к могилам людям. Это прямой факт осквернения памяти павших – только полиция в ответ на это бездействовала. Безопасность посетителей кладбища обеспечивали члены оппозиционной партии «Фронт».
Кшиштоф Толвиньски, польский политик, лидер польской оппозиционной партии «Фронт»:
Польская власть отреклась от истории. Отреклась от участия в борьбе с нацизмом. И как следствие, в нашей стране имеют место варварские акты по уничтожению памятников. Они стирают память о том, что благодаря советскому солдату у нас мирное небо. Это ужасная тенденция. Наше образование, к сожалению, находится под влиянием пропаганды. Это заставляет забывать, чему польский народ обязан тем 600 тысячам советских солдат, которые погибли, освобождая Польшу. В образовании, журналистике царит искажение фактов и распространяется идея о том, что Польша своими границами и мирному небу обязана американцам, англичанам. Мы не вынесли уроков прошлого и это плохо.
Вместе с тем продолжаются факты варварства на местах захоронений. Из последнего – памятник советским воинам-освободителям «Бронзовый солдат» в Таллине был изрисован краской. В полиции сообщили, что занялись расследованием данного факта. Согласно имеющейся информации, вандалов было двое, но их личности пока не установлены. Это уже далеко не первый случай осквернения «Бронзового солдата» за последние годы. И каждый раз виновники уходили безнаказанными.