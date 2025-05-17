Пустовой: Победа – это не бутоньерка, которую можно снять и спрятать до следующего года
Богатство языка не только в обилии образных эпитетов, жгучих глаголов, многосмысловых междометий. Лексемный кладезь, как сокровища в недрах – скрыт в четкости и емкости слов. Одно из них звучит в эти дни особенно часто и до мурашек – Победа! В нем и подвиг недосягаемой для других стран и народов высоты Красного знамени над Рейхстагом, и чудо расцветшего на пепелищах яблоневого сада в деревне Ола. Сакральная дата белорусского календаря. А еще это бессмертный аргумент геополитической состоятельности нашей государственности и непоколебимый повод к национальной гордости.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
А на чем стоим мы? Либо на памяти о Победе либо под ногами окажется историческая память. В буквальном смысле. Возле музея латвийского города Огре местные власти сделали ступеньки из обломков памятников советским солдатам, чтобы все могли вытереть ноги об историческую память. Все, кто подвергает критике марши детей под «Катюшу», кто считает деньги, «выброшенные» на парад, кто помнит о том периоде, но со многими «но», все уже вытерли ноги об историческую память, вступили на ступеньки из обломков памятников советским воинам, возможно, вашего предка. Именно взгляд в прошлое легитимизирует выбор в настоящем.
Концлагерь Саласпилс, по версии латышских властей, был вовсе не фабрикой смерти, которая ежедневно поставляла солдатам Третьего рейха литры детской крови, а просто трудовым лагерем, где заключенные якобы хорошо питались и потому хорошо работали. Подобное про белорусские школки и сердобольных немцев сейчас сочиняют и белорусы, которым не по победному пути с нами. Сталина сравнивают с Гитлером, а НКВД – с гестапо. Тогда покажите хотя бы одно из советских гетто для польских евреев, хотя бы одну деревню, сожженную советскими войсками. Просто в этот Саласпилс их бы и отправить на недельку. Пускай бы хорошо подъели.
Евгений Пустовой:
Победа – это не бутоньерка, которую можно снять и спрятать до следующего года: либо мы живем в системе координат цивилизации Победы, либо это не мы и как следствие склоняем головы перед диктатурой западного мира. Снова под «плетку» теперь еще и смыслов, и к территориям придаточного развития Kresy Wschodnie Польши, ЕС и коллективного Запада. Выбор очевиден.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они хотят сегодня отнять нашу память. Забрать головы нашей молодежи прежде всего. У нас головы они уже не заберут. Наши головы забиты памятью о Великой Победе. С молодежью работают. Не скажу, что не получается, где-то что-то получается, но наше общество от мала до велика, как раньше говорили, как никогда сегодня монолитно и едино.
Евгений Пустовой:
Вот какие инвестиции Запад предлагает нам – инвестиции смыслов. Белорусы никогда ни к кому не приходили с мечом. Мы на тракторах даже до края Африки добрались. Мы никогда не сеем тротил, а лишь зерна мирного сотрудничества. А вот наша земля изранена и перепахана чужой оккупацией. Победить не смогли, пытаются отнять Победу. Ничего необычного в технологиях по воровству чужих заслуг нет. Трамп, конечно, поторопился объявить США безоговорочным победителем Второй мировой войны. Они – американцы – уже тогда 8 мая объявили Днем Победы, чтобы те, кто присоединился последними к борьбе с нацизмом, стал первым. Но трюк исполнен рановато. Даже для европейской публики.
На этой неделе состоялся марафон геополитического сотрудничества. Из зала торжественных церемоний Дворца Независимости белорусские штандарты в первой половине этой недели даже не уносили, меняли только флаги стран: в понедельник вьетнамские знамена, в среду – Зимбабве. Очень важная деталь. Адепты западного мира с иронией смотрят в сторону стран, как Вьетнам или Зимбабве – это не Запад! Да именно богатства Запада со вкусом крови населения колониальных стран. Именно «наглосаксы» и элиты западной Европы вогнали большинство народов планеты в страту «третьего мира». Секрет богатств коллективного Запада прост: отнятое детство и нормальная жизнь у доброй части Земли, а вовсе не в гениальности их политики и модели экономики.