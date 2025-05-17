Богатство языка не только в обилии образных эпитетов, жгучих глаголов, многосмысловых междометий. Лексемный кладезь, как сокровища в недрах – скрыт в четкости и емкости слов. Одно из них звучит в эти дни особенно часто и до мурашек – Победа! В нем и подвиг недосягаемой для других стран и народов высоты Красного знамени над Рейхстагом, и чудо расцветшего на пепелищах яблоневого сада в деревне Ола. Сакральная дата белорусского календаря. А еще это бессмертный аргумент геополитической состоятельности нашей государственности и непоколебимый повод к национальной гордости. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

А на чем стоим мы? Либо на памяти о Победе либо под ногами окажется историческая память. В буквальном смысле. Возле музея латвийского города Огре местные власти сделали ступеньки из обломков памятников советским солдатам, чтобы все могли вытереть ноги об историческую память. Все, кто подвергает критике марши детей под «Катюшу», кто считает деньги, «выброшенные» на парад, кто помнит о том периоде, но со многими «но», все уже вытерли ноги об историческую память, вступили на ступеньки из обломков памятников советским воинам, возможно, вашего предка. Именно взгляд в прошлое легитимизирует выбор в настоящем. Концлагерь Саласпилс, по версии латышских властей, был вовсе не фабрикой смерти, которая ежедневно поставляла солдатам Третьего рейха литры детской крови, а просто трудовым лагерем, где заключенные якобы хорошо питались и потому хорошо работали. Подобное про белорусские школки и сердобольных немцев сейчас сочиняют и белорусы, которым не по победному пути с нами. Сталина сравнивают с Гитлером, а НКВД – с гестапо. Тогда покажите хотя бы одно из советских гетто для польских евреев, хотя бы одну деревню, сожженную советскими войсками. Просто в этот Саласпилс их бы и отправить на недельку. Пускай бы хорошо подъели.

Евгений Пустовой:

Победа – это не бутоньерка, которую можно снять и спрятать до следующего года: либо мы живем в системе координат цивилизации Победы, либо это не мы и как следствие склоняем головы перед диктатурой западного мира. Снова под «плетку» теперь еще и смыслов, и к территориям придаточного развития Kresy Wschodnie Польши, ЕС и коллективного Запада. Выбор очевиден.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они хотят сегодня отнять нашу память. Забрать головы нашей молодежи прежде всего. У нас головы они уже не заберут. Наши головы забиты памятью о Великой Победе. С молодежью работают. Не скажу, что не получается, где-то что-то получается, но наше общество от мала до велика, как раньше говорили, как никогда сегодня монолитно и едино.