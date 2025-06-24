80 лет назад в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы

Знаменательная дата военной истории. 24 июня 80 лет назад в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы, который стал торжественной точкой в войне с фашистской Германией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сводные полки шли в порядке, напоминавшем размещение фронтов Красной армии на полях сражений от Ледовитого океана до Черного моря. Каждый был укомплектован рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Участие в праздничном марше приняли, в том числе более 300 белорусов. Движение войск сопровождалось маршами сводного оркестра, состоявшего из 1400 музыкантов. Резкая дробь барабанов сопроводила появление колонны воинов с двумя сотнями склоненных до земли вражеских знамен, разгромленных и плененных в боях немецко-фашистских частей и соединений. Победители бросили фашистские знамена на мостовую. К слову, следующий Парад Победы состоится только 9 мая 1965-го. И в том же году День Победы станет праздничным выходным.