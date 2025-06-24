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Знаменательная дата – парад Победы состоялся 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади

24 июня 2025 18:29
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Знаменательная дата военной истории. 24 июня 80 лет назад в Москве на Красной площади состоялся парад Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал торжественной точкой в войне с фашистской Германией.

Сводные полки шли в порядке, напоминавшем размещение фронтов Красной армии на полях сражений от Ледовитого океана до Черного моря. Каждый был укомплектован рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях.

Знаменательная дата – парад Победы состоялся 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади-2

Участие в праздничном марше приняли в том числе более 300 белорусов. Движение войск сопровождалось маршами сводного оркестра, состоявшего из 1,4 тысячи музыкантов. Резкая дробь барабанов сопроводила появление колонны воинов с двумя сотнями склоненных до земли вражеских знамен – разгромленных и плененных в боях немецко-фашистских частей и соединений.

Победители бросили фашистские знамена на мостовую. К слову, следующий парад Победы состоится только 9 мая 1965-го. И в том же году День Победы станет праздничным выходным.

# День Победы # Великая Отечественная война

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