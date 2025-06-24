Знаменательная дата – парад Победы состоялся 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади

Знаменательная дата военной истории. 24 июня 80 лет назад в Москве на Красной площади состоялся парад Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал торжественной точкой в войне с фашистской Германией.

Сводные полки шли в порядке, напоминавшем размещение фронтов Красной армии на полях сражений от Ледовитого океана до Черного моря. Каждый был укомплектован рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях.