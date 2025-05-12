В Латвии возбудили около 70 уголовных дел за празднование Дня Победы

Власти Латвии начали вести настоящую охоту за теми, кто осмелился отметить праздник 9 Мая. Полиция отчиталась, что завела около 70 уголовных дел и задержала восемь человек за празднование Дня Победы. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане признавались виновными лишь за то, что выходили на улицы с ныне запрещенной советской символикой. Наказывали и за георгиевские ленты в букетах цветов и на значках, прикрепленных к одежде. Впрочем, получить громадный штраф и провести множество часов в полицейском участке можно было даже за слушание или исполнение песен о войне.

Андрис Зеллис, заместитель начальника госполиции Латвии:

Хочу отметить, что в этом году практически не было заведено дел об административных правонарушениях. В отличие от прошлого года, когда их было зарегистрировано довольно много. Мы связываем это с тем, что сейчас не было попыток собраться на месте бывшего памятника освободителям в Риге. Хотя один человек положил цветы рядом с этим местом. За что получил штраф.

Но, как отметили в Министерстве внутренних дел, количество подобных уголовных дел будет только расти. Так как сейчас идет зачистка интернет-пространства. В соцсетях тщательно проверяются все сообщения, которые могут содержать крамольные идеи о подвиге советских воинов и призывов почтить их память. Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Зато каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. И там публично демонстрируются как награды, так и символика нацистов.