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В Минске чествовали девушек-военнослужащих, которые приняли участие в военном параде

12 мая 2025 08:06
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В Минске чествовали девушек-военнослужащих, которые приняли участие в военном параде, приуроченному к 80-летию Великой Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске чествовали девушек-военнослужащих, которые приняли участие в военном параде-2

Торжественным маршем прошли 150 женщин в погонах. Каждая из них к участию в грандиозном памятном событии отнеслась с особой ответственностью. Несмотря на непростые тренировки – маршировать на каблуках непростое дело – с заданием справились на отлично.

В Минске чествовали девушек-военнослужащих, которые приняли участие в военном параде-4

Александра Гордеева, начальник аппаратной 86-й бригады связи:
Чувство гордости, что мы смогли пройти, что мы смогли одарить улыбками весь город Минск, всю Республику Беларусь, что у нас все-таки все получилось, ведь мы готовились не один месяц. Это мой третий парад, но, наверное, День Победы – это такой знаменательный день для всех, и именно этот парад останется в памяти на всю жизнь.

Женский расчет стал настоящим украшением парадного строя. Сегодня в Вооруженных Силах Беларуси несут службу более четырех тысяч представительниц слабого пола во всех видах и родах войск.

# День Победы # Вооруженные силы Беларуси

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