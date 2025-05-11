За память штрафуют и садят – в Европе превратили 9 Мая в «день запретов»

В Западной Европе активно пытаются вычеркнуть вклад советских солдат в Победу над фашизмом, особенно триггерят заслуги белорусов и россиян. В ЕС послов наших стран регулярно забывают пригласить на памятные мероприятия, а простых людей наказывают за то, что они отказываются придавать забвению свои корни и своих предков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Киеве и вовсе 9 Мая отменили. Вместо этого народу предлагают новый праздник, импортный. Называется День Европы. Хотя еще каких-то 15 лет назад этот день стирал политические разночтения и объединял всех, кто выступал против фашизма. О том, как в мире отметили 80-десятую годовщину Победы, расскажет Марина Кишкурно. Страны Балтии превратили 9 Мая в день запретов. Проводить публичные акции нельзя. За возложение – наказание. Штраф в размере 1200 евро или тюремное заключение сроком до года.

Гинтаутас Палуцкас, премьер-министр Литвы:

Моя рекомендация – просто не праздновать и придерживаться нашей европейской традиции, что и как праздновать. Тем, кто не согласен с такой позицией, или «провокаторам», как назвал их литовский премьер, грозят расправой правоохранительных органов. Подхватил марафон безумств и мэр Вильнюса. Он опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором глумился над теми, кто празднует День Победы.

Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани. В соседней Латвии – не лучше. Там завели 36 дел за пение русских военных песен и использование «запрещенной символики». Но люди, чьи предки погибли, защищая эти земли, все равно пришли сказать спасибо. Монумент Освободителям на Покровском кладбище в Риге утопает в цветах.

Это память наша. А деды, которые погибли? У него мама в партизанах была, Псковская область. Как не прийти?

В еще одном латвийском городе Огре накануне праздника приняли поражающее своим цинизмом решение. Перед местным музеем там выложили ступени, которые собрали из обломков снесенных памятников красноармейцам. Монументы советским воинам стали безмолвными жертвами политики Европы.

В Эстонии, которая тоже не выбивается из прибалтийского строя, с утра пятницы люди несли цветы к обелиску в Нарве, хотя там официально власти ничего не празднуют. Но уже по традиции концерт и другие торжественные мероприятия прибалты смотрят через реку. Тысячи жителей спели песни о Победе на российском и эстонском берегах. Память не имеет границ.

Сорвать праздник пытались в Молдове. Но во всех регионах страны, несмотря на дождливую погоду и полицейский десант, жители вышли на праздничный митинг. Не обошлось без провокаций. В Кишиневе женщина с украинским флагом напала на участницу «Марша Победы». Полиция, стоящая в метре от происходящего, молча наблюдала. После прихода к власти Санду с 2017-го День Победы в Молдове переименовали в День Европы. По аналогии сделали и в Украине, поменяв сразу два названия: 8-го числа теперь отмечается День памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Хотя, судя по всему, отдельные представители этого движения в стране еще остались: полицейские подрались с бабушками из-за песен о Победе.

Тем временем по ту сторону океана решили в этот раз не мелочиться. Лидер США объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне и приписал американцам все заслуги в ней.