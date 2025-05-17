У них отсутствует ген победителей! Почему оппоненты поливают грязью нашу Победу?

Богатство языка не только в обилии образных эпитетов, жгучих глаголов, многосмысловых междометий. Лексемный кладезь, как сокровища в недрах – скрыт в четкости и емкости слов. Одно из них звучит в эти дни особенно часто и до мурашек – Победа! В нем и подвиг недосягаемой для других стран и народов высоты Красного знамени над Рейхстагом, и чудо расцветшего на пепелищах яблоневого сада в деревне Ола. Сакральная дата белорусского календаря. А еще это бессмертный аргумент геополитической состоятельности нашей государственности и непоколебимый повод к национальной гордости. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Праздничные фанфары отгремели, марафон восхищения парадом завершился. Ну все, может, хватит перегружать победной темой СМИ и всю медиасферу? Но наши оппоненты, причем, что невероятные белорусы, что либеральные россияне, продолжают поливать грязью и пачкать ложью нашу Победу. Ну что их так коробит? Отсутствие гена победителей. Не те выиграли. Не их герои. Какая мерзкая не только политика, но даже позиция. Значит, гендерный разврат – это признак гражданских прав, а дети, марширующие под «Катюшу» – победобесие. Как вообще можно было совместить Победу с названием инфернальных сил. Победа над смертью – это жизнь. Центральная идея христианства. Победные мотивы самые сильные в идеологическом воспитании. Те, кто маршировал в юности под «Катюшу», покоряли космос, делали научные открытия, создавали базу для «Орешника», а главное, были романтиками: они ехали за туманом и за запахом тайги, а не за ванильным латте в Польшу. Вот поэтому так оголтело высмеивают и очерняют победные мероприятия. Кстати, ирония один из самых действенных способов управления массовым сознанием. Но не с этого ли и начинается забвение эпохального события в тысячелетней истории Беларуси. События, которое повлияло на ход мировой истории. А что с этого выходит во всех смыслах показали подростки из Могилева. Поэтому дамокловым мечом звучит вопрос Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может быть, не надо? 80 лет. Может, не надо? Зачем все это? Как некоторые красиво оттуда нам советуют, я уже сказал, очень красиво говорят: «Пусть они спокойно спят». Зачем все это: мероприятия, торжественные собрания и неторжественные, парады. Будем откровенны, некоторые из нас делают это формально. К моему большому стыду и сожалению, мои подчиненные. Прямые подчиненные, может, опосредованно через кого-то. Государственные служащие, которые организовывают эти мероприятия по разнарядке (это недопустимо, особенно если это касается детей и молодежи): надо вот столько – ну, выделим такое количество людей, пойдем сходим к памятнику. Не хочу даже называть всуе эти памятники. Делают не от души, не от сердца. Есть и такие среди нашего брата. Поэтому еще важнее и актуальнее вопрос: может быть, хватит?