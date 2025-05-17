У них отсутствует ген победителей! Почему оппоненты поливают грязью нашу Победу?
Богатство языка не только в обилии образных эпитетов, жгучих глаголов, многосмысловых междометий. Лексемный кладезь, как сокровища в недрах – скрыт в четкости и емкости слов. Одно из них звучит в эти дни особенно часто и до мурашек – Победа! В нем и подвиг недосягаемой для других стран и народов высоты Красного знамени над Рейхстагом, и чудо расцветшего на пепелищах яблоневого сада в деревне Ола. Сакральная дата белорусского календаря. А еще это бессмертный аргумент геополитической состоятельности нашей государственности и непоколебимый повод к национальной гордости. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Праздничные фанфары отгремели, марафон восхищения парадом завершился. Ну все, может, хватит перегружать победной темой СМИ и всю медиасферу? Но наши оппоненты, причем, что невероятные белорусы, что либеральные россияне, продолжают поливать грязью и пачкать ложью нашу Победу. Ну что их так коробит? Отсутствие гена победителей. Не те выиграли. Не их герои.
Какая мерзкая не только политика, но даже позиция. Значит, гендерный разврат – это признак гражданских прав, а дети, марширующие под «Катюшу» – победобесие. Как вообще можно было совместить Победу с названием инфернальных сил. Победа над смертью – это жизнь. Центральная идея христианства. Победные мотивы самые сильные в идеологическом воспитании. Те, кто маршировал в юности под «Катюшу», покоряли космос, делали научные открытия, создавали базу для «Орешника», а главное, были романтиками: они ехали за туманом и за запахом тайги, а не за ванильным латте в Польшу.
Вот поэтому так оголтело высмеивают и очерняют победные мероприятия. Кстати, ирония один из самых действенных способов управления массовым сознанием. Но не с этого ли и начинается забвение эпохального события в тысячелетней истории Беларуси. События, которое повлияло на ход мировой истории. А что с этого выходит во всех смыслах показали подростки из Могилева. Поэтому дамокловым мечом звучит вопрос Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Может быть, не надо? 80 лет. Может, не надо? Зачем все это? Как некоторые красиво оттуда нам советуют, я уже сказал, очень красиво говорят: «Пусть они спокойно спят». Зачем все это: мероприятия, торжественные собрания и неторжественные, парады. Будем откровенны, некоторые из нас делают это формально. К моему большому стыду и сожалению, мои подчиненные. Прямые подчиненные, может, опосредованно через кого-то. Государственные служащие, которые организовывают эти мероприятия по разнарядке (это недопустимо, особенно если это касается детей и молодежи): надо вот столько – ну, выделим такое количество людей, пойдем сходим к памятнику. Не хочу даже называть всуе эти памятники. Делают не от души, не от сердца. Есть и такие среди нашего брата. Поэтому еще важнее и актуальнее вопрос: может быть, хватит?
Евгений Пустовой:
Подростков свозили в сожженную деревню Борки, показали шедевр Элема Климова. Ах, ужаснули, что так ужасает наших оппонентов и идеологических врагов. Мы нашим детям и себе рассказываем о трагедии, о том, как нас жгли и убивали. Вот как результат – итоги социологического опроса общественного мнения. Но 9 Мая – это не 22 июня. Из прошлого надо помнить не только удавки на шее, поэтому так и останемся народом удрученного гештальта. А что, подвигов было мало? Беларусь – это страна героев. Страна – Брестская крепость. Вот нам подвиг милицейского батальона Владимирова. Что знают про него наши дети? Что знаем мы сами. Пример тот же Могилев. Город, где прошел Днепровский рубеж. Здесь фронт держали 23 дня. Эти три недели, которые позволили советскому командованию много чего сделать, эвакуировать промышленность и укомплектовать новые дивизии. В том числе не сдать Москву. Поэтому мы можем говорить про нашу Москву.