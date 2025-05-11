Парад Победы в Минске – как это было? Показываем самые яркие моменты

В Беларуси отметили День Победы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня 9 Мая, как и много лет назад, – это символ мужества и чести, что дает силы идти вперед и нынешним поколениям. Кульминацией этого дня стал военный парад, который прошел в столице у стелы «Минск – город-герой». Шествие в этом году было особенным. Мы отмечаем юбилей Победы. 80 лет под мирным небом. Хотелось подчеркнуть, что сегодня мир и безопасность – роскошь, за которую приходится бороться. Ну и 9 Мая для нас – по-настоящему всенародный праздник. На парад пришли около 180 тысяч человек, и такой массовости еще никогда не было. Места на трибунах занимали за несколько часов до начала. А отдельной смотровой площадкой стала территория вокруг стелы. Многие хотели стать частью этого большого события. 9 Мая было многолюдно и на площади Победы. Еще с утра люди начали собираться у знаменитого обелиска, где состоялось народное возложение. Отдать дань памяти тем, кто приближал Победу, пришли около 10 тысяч человек. Буквально в каждой белорусской семье война оставила свой след и потери. В Великой Отечественной погиб каждый третий житель нашей страны. Мы до сих пор не восстановились после тех страшных событий, но пытаемся, несмотря ни на что, найти силы, чтобы сохраниться, как страна, как нация, и передать память будущим поколениям. И такие церемонии придают уверенность, что мы на правильном пути. Как и военный парад, который прошел уже вечером. На шествие прибыл Главнокомандующий. До этого Александр Лукашенко посетил парад на Красной площади в Москве. В первых рядах, конечно, ветераны. Участников боевых сражений остается с каждым годом все меньше. А потому и журналисты, и обычные белорусы ловили буквально каждый момент, чтобы пообщаться с теми, кто знает настоящую цену Победы и мирной жизни. Самые яркие моменты парада в нашем следующем репортаже. Ольга Коршун, СТВ:

Ни ожидание, ни холодная погода не испортили настроение. Парад особенный. 80 лет. Это придает сил и вдохновения.

Начало парада. Торжественный вынос Знамени Победы. Один из самых торжественных и волнующих эпизодов. Это прямая отсылка к победному шествию 45-го на Красной площади в Москве. Тогда специально из Берлина доставили Знамя Победы, установленное над Рейхстагом. В параде участвовали более 4 тысяч человек. Несколько сотен единиц техники. На трибунах – иностранные послы и военные атташе, высшее руководство страны. 80-летие Победы – особая дата. В составе пешей колонны – 33 парадных расчета, в том числе из других стран, и 5 знаменных групп.

Праздничное шествие принимает Главнокомандующий. Александр Лукашенко поздравит белорусов с 9 Мая и скажет, что наш народ во время войны показал невиданную волю к победе. Никто в Европе так не сражался против вермахта, как советские солдаты. В Красной армии воевали 1 миллион 300 тысяч наших соотечественников. Почти полтысячи стали героями Советского Союза. А такого масштабного народного сопротивления не знала больше ни одна страна. Лукашенко: наши герои преподали Европе урок, но на самом деле западные элиты необучаемы. Победу над нацизмом тогда одержали все вместе. Выстоим и сейчас. Александр Лукашенко отдельно поблагодарил за участие в параде военных из Азербайджана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана. И, конечно, отдельные слова в адрес ветеранов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Низкий поклон вам! Вечная память ушедшим героям! Дорогие друзья, уважаемые гости, от имени белорусского народа от всей души поздравляю всех с 80-летием Великой Победы. Ура!

Исполнение гимна в сопровождении мощного военного акцента – это уже традиция. Салютная группа работает на настоящих боевых гаубицах. Только выстрелы холостые. Хотя и это производит впечатление – и на зрителей, и даже на технику. По традиции парад открывают юные барабанщики. За ними парадные расчеты. Маршируют так, что трясется асфальт. Чувствуются долгие месяцы подготовки, железная дисциплина и военная выучка.

А это уже китайские военные. Впервые на параде 9 Мая. Шаг, отчеканенный до миллиметра. Поражают своей выправкой и слаженностью. Особенность этого парада и в усиленной исторической части. Эти солдаты как будто сошли с кадров кинохроники. Именно они возвращались с Победой в мае 45-го. В исторический строй встали и солдаты, и партизаны, и медсестры. Все они приближали Победу, как могли. А для их потомков это настоящая честь – надеть ту форму и хотя бы на мгновение окунуться в ту атмосферу.

Анастасия Богатыренко, участница парада:

Это большая гордость – поучаствовать в таком масштабном мероприятии. Очень рада, что мне выпала честь.

– Если надо…

– Мы всегда сможем, всегда победим. В боевой форме и ветераны. На параде они в первых рядах. Каждого солдата Победы журналисты знают в лицо. Их осталось совсем немного. Но они не теряют боевую выправку и бодрость духа.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Я бы хотел прыгнуть с парашютом, мне инструктор не нужен. Федор Фещенко в 17 ушел добровольцем на фронт. Участвовал в операции «Багратион», освобождал Беларусь. Он один из немногих, кто еще помнит войну, как оно было. В этом году отметит 100-летний юбилей и верит, что на своем веку войны больше не застанет. – Будет третья мировая?

– Да ну что вы. Не будет, я знаю. Две ядерные державы, вы поймите. Что, они хотят сами себя уничтожить?

Прямо во время интервью неожиданная встреча. Елисей пришел на парад, чтобы познакомиться, как он говорит, с настоящим ветераном. Мальчику о них много рассказывали в школе, но личная встреча – это совсем другое дело. – Тебе 9, мне 99. Давай в следующем году побудем на параде. С Победой тебя. С нашей Победой.

– И вас.

Елисей Шмелев:

Я вообще мечтал с ветераном пообщаться. Это была очень важная цель для меня. Как важно успеть прикоснуться к живой истории. У следующего поколения такой возможности может и не быть. Так что наша задача – хотя бы сохранить эти истории, во многом личные, в своем сердце. Тогда и память будет жить.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Деревня, откуда вышла моя бабушка, Глухое Перхурово, в рамках одной их операций полицаев была сожжена, как и Хатынь. Они с братом единственные, кто ушли на фронт до начала оккупации, выжили из тех, кто жил в этой деревне. Это не просто книги какие-то, не просто фильмы, это история моей семьи. Не прошли тогда они – не пройдут сегодня. Мы победили тогда – победим и сегодня.