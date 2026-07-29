Александр Жигалкин снимает проект в Беларуси! Когда зритель увидит новинку и почему Минск прекрасен – интервью

Минск давно стал культовой площадкой для съемок больших телепроектов. И прямо сейчас на улицах нашей столицы создается новое кино под руководством режиссера, на чьих хитах выросло целое поколение. «Папины дочки», «Воронины», cкетч-шоу «Шесть кадров». Создатель этих легендарных сериалов – гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Александр Жигалкин, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России.
Юрий Царев, ведущий:
На ваших фильмах выросло поколения два или три. Скажите, с какой целью вы к нам приезжаете?
Александр Жигалкин, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России:
Воспитывать новые поколения. «Легендарная личность, выросло поколение» – это ужасно звучит, потому что сразу ощущение молодости, в котором ты пребываешь, немножко принижается и приземляется.
Мы снимаем здесь новый проект для канала СТС, абсолютно молодежный, потому что там абсолютная молодежь в главных ролях. Молодые ребята, замечательные.
Я не могу пока раскрывать ничего в силу определенных обязательств, про что это, что это, как называется. Скажу только, что это комедия о молодых людях, которые приехали в Москву и пытаются завоевать этот город. И снимается Москва в Минске.
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Юлия Самусенко, ведущая:
И тут главный вопрос. Почему для съемок выбрали именно Минск?
Александр Жигалкин:
Потому что он прекрасен.
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