Александр Жигалкин снимает проект в Беларуси! Когда зритель увидит новинку и почему Минск прекрасен – интервью

Минск давно стал культовой площадкой для съемок больших телепроектов. И прямо сейчас на улицах нашей столицы создается новое кино под руководством режиссера, на чьих хитах выросло целое поколение. «Папины дочки», «Воронины», cкетч-шоу «Шесть кадров». Создатель этих легендарных сериалов – гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Александр Жигалкин, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России. Юрий Царев, ведущий:

На ваших фильмах выросло поколения два или три. Скажите, с какой целью вы к нам приезжаете?

Александр Жигалкин, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России:

Воспитывать новые поколения. «Легендарная личность, выросло поколение» – это ужасно звучит, потому что сразу ощущение молодости, в котором ты пребываешь, немножко принижается и приземляется. Мы снимаем здесь новый проект для канала СТС, абсолютно молодежный, потому что там абсолютная молодежь в главных ролях. Молодые ребята, замечательные. Я не могу пока раскрывать ничего в силу определенных обязательств, про что это, что это, как называется. Скажу только, что это комедия о молодых людях, которые приехали в Москву и пытаются завоевать этот город. И снимается Москва в Минске. Неповторимый Шура. Интервью с главным хулиганом 90-х – читайте здесь.