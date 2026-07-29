Прямой эфир

Александр Жигалкин снимает проект в Беларуси! Когда зритель увидит новинку и почему Минск прекрасен – интервью

29 июля 2026 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск давно стал культовой площадкой для съемок больших телепроектов. И прямо сейчас на улицах нашей столицы создается новое кино под руководством режиссера, на чьих хитах выросло целое поколение. «Папины дочки», «Воронины», cкетч-шоу «Шесть кадров». Создатель этих легендарных сериалов – гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – Александр Жигалкин, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России. 

Юрий Царев, ведущий:
На ваших фильмах выросло поколения два или три. Скажите, с какой целью вы к нам приезжаете?

Александр Жигалкин снимает проект в Беларуси! Когда зритель увидит новинку и почему Минск прекрасен – интервью-2

Александр Жигалкин, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России:
Воспитывать новые поколения. «Легендарная личность, выросло поколение» – это ужасно звучит, потому что сразу ощущение молодости, в котором ты пребываешь, немножко принижается и приземляется.

Мы снимаем здесь новый проект для канала СТС, абсолютно молодежный, потому что там абсолютная молодежь в главных ролях. Молодые ребята, замечательные. 

Я не могу пока раскрывать ничего в силу определенных обязательств, про что это, что это, как называется. Скажу только, что это комедия о молодых людях, которые приехали в Москву и пытаются завоевать этот город. И снимается Москва в Минске. 

Неповторимый Шура. Интервью с главным хулиганом 90-х – читайте здесь.

Александр Жигалкин снимает проект в Беларуси! Когда зритель увидит новинку и почему Минск прекрасен – интервью-4

Юлия Самусенко, ведущая:
И тут главный вопрос. Почему для съемок выбрали именно Минск?

Александр Жигалкин:
Потому что он прекрасен. 

Подробнее смотрите в видео.

# Интервью # Кино # Знаменитости

Другие новости рубрики

Все новости
Автопробег по местам воинской славы Беларуси и России стартовал в Ростове-на-Дону
29 июля 2026 11:15

Автопробег по местам воинской славы Беларуси и России стартовал в Ростове-на-Дону

Председатель Миноблисполкома провел личный прием граждан в Крупках
29 июля 2026 10:53

Председатель Миноблисполкома провел личный прием граждан в Крупках

Белорусские дипломаты проводят в Минске прямые переговоры с представителями бизнеса
29 июля 2026 10:42

Белорусские дипломаты проводят в Минске прямые переговоры с представителями бизнеса