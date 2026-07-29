Автопробег по местам воинской славы Беларуси и России стартовал в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в 11-й раз дали старт международной патриотической акции «Дороги славы – наша история». Торжественный митинг прошел у стен главного храма Южного военного округа Вооруженных сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники возложили цветы к мемориалу «Земля героев» и под музыку военных лет отправились в путь. Масштабный автопробег свяжет знаковые места сражений Великой Отечественной войны в двух государствах. Молодежь проследует через Рязань и Смоленск, а затем пересечет границу Беларуси. Запланированы остановки в Орше, Минске, Барановичах, Лиде, Витебске и героическом Бресте. Главным отличием проекта в нынешнем сезоне станет посещение малых городов и родины нашего Президента.

Дмитрий Шкурдь, исполняющий обязанности руководителя Генерального консульства Беларуси в Ростове-на-Дону:

Беларусь всегда относится к таким мероприятиям с чувством теплоты, потому что Беларусь является одной из стран, которые больше всего пострадали во время Великой Отечественной. Поэтому любое мероприятие, посвященное памяти о тех событиях, для нас очень дорого.

В каждом из городов по маршруту следования запланированы встречи с ветеранами, возложение цветов к мемориалам и митинги. Главная цель проекта — укрепить единство двух народов и передать новому поколению правду о героическом подвиге советских солдат.