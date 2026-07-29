Председатель Миноблисполкома провел личный прием граждан в Крупках

В столичной области расширят сеть быстрых электрозарядных станций. Об этом стало известно во время личного приема граждан в Крупках, который провел председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего к нему обратились около 10 человек со своими вопросами и инициативами. Так, один из заявителей предложил установить зарядный комплекс для электромобилей прямо в райцентре. Сейчас ближайший находится в 20 километрах от Крупок, а в самом городе инфраструктуры для экологичного транспорта нет. Развитие этого направления сегодня крайне востребовано. В Беларуси уже зарегистрировано порядка 55 тысяч электромобилей, и с каждым годом их число растет. Обращение местного жителя взяли на контроль. Остается решить проблему и построить в Крупках новую станцию быстрой зарядки.

Сергей Салко, житель Крупок: То, что я хотел услышать, – это что председатель Минского областного исполнительного комитета сказал, что мы подумаем, возьмем это на контроль. Тенденции, которые существуют у нас, нельзя не заметить. Электромобиль – он в эксплуатации выгоднее, и дешевле получается на нем ездить.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Мы все видим, что растет стремительно количество электромобилей. И только в Минской области их уже зарегистрировано 14 400. И за этот год мы приросли на 4 200 электромобилей. Мы понимаем, что для этого должна быть соответствующая инфраструктура. Сегодня в ходе приема мы заслушали доклады причастных служб по развитию электрозарядных станций. Ну а в свою очередь наша задача, органов власти, – создавать условия для того, чтобы такие объекты быстро реализовывались.

Были озвучены и другие вопросы. Большая часть проблем традиционно касалась границ земельных участков, качества дорог и мостов, а также работы станций техобслуживания. Практика личных приемов граждан уже доказала свою эффективность: многие проблемы решаются незамедлительно, исключительно в интересах людей. Такой открытый формат позволяет местной власти оперативно замечать недочеты и сразу принимать меры для их исправления.