Из чего готовили блокадный хлеб – белорусские школьники воссоздали рецепты времен ВОВ

Одним из духовных символов страны является хлеб. Обеспечение этим продуктом – вопрос стратегический, речь о нашей продовольственной безопасности. Как не раз отмечал Президент Беларуси, между хлебом и словом «жизнь» можно смело ставить знак равенство. Ароматными сакральными караваями сопровождаются обряды, хлебом и солью принято встречать гостей, а в тяжелые времена горькие ломтики черного спасали людей от голода. Ингредиенты независимости искала Галина Буро.

Хлеб, который спасал от страшного голода и стал одним из символов борьбы за Родину. Ученики 2-й Гродненской школы восстанавливают рецепты времен Великой Отечественной войны. Не только ведут поиск в архивах, но и выпекают тот самый продукт, вкус которого, например, жители блокадного Ленинграда не забудут никогда.

Анна Денскевич, выпускница Средней школы № 2 имени В.Ю.Саяпина Гродно:

Для приготовления блокадного хлеба рецепта ноября 1941 года нам понадобится обойная мука, овсяная мука и семечковый шрот.

Тесто выпекают час при 220 градусах. Рецепт рассчитан на три пресные буханки практически без соли. Она усиливает аппетит. А в условиях страшного голода спасительные граммы хлеба были единственной едой.

Так выглядят 125 граммов блокадного хлеба. Та самая норма, которую выдавали человеку раз в день.

Проект не о кулинарии – о мужестве и стойкости людей на войне. Рецепты простые, порой, всего из нескольких ингредиентов, как «остен-брот» – хлеб для узников фашистских концлагерей, но половина состава – это опилки. Ковали скальпели из сбитых самолетов – вспоминаем о подвиге врачей в годы Великой Отечественной.