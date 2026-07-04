«Мы гордимся своей страной» – белорусы поделились эмоциями в День Независимости

Символ национального единства и любви к своей Родине. Беларусь отпраздновала День Независимости с особым размахом, объединившим миллионы сердец по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

География народной памяти – от Гродно до Могилева, от Витебска до Бреста, от Минска до Гомеля. Мемориальные комплексы, памятники и обелиски в буквальном смысле утопали в цветах от благодарных потомков. Объединившись в самый важный праздник нашей государственности, белорусы в очередной раз продемонстрировали свое единство. В парках, скверах и на главных улицах как крупных городов, так и малых населенных пунктов развернулись концертные площадки и тематические локации.

До слез, просто очень торжественно, красиво. Мы очень-очень рады, что мы попали на этот праздник.

День Независимости – это очень важно для любого государства. Ну и, конечно же, мы помним, какой ценой нам досталась независимость. Поэтому мы здесь.

Этот праздник – праздник для всей страны. Мы гордимся своей Республикой Беларусь. И всегда будем ценить мирное небо и то, что у нас происходит в стране – наше развитие, наш правильный путь в будущее.

В честь Дня Независимости состоялся грандиозный гала-концерт «Симфония созидания». Эффектное музыкальное шоу у стелы «Минск-город-герой» объединило лучшие творческие коллективы и звезд белоруской эстрады. Особенной момент праздника – исполнение гимна в унисон, всей страной. Ярким завершающим аккордом стало грандиозное пиротехническое шоу. В 23 часа небо над всей страной одновременно озарил праздничный фейерверк.