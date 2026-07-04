От фудкортов до спортивных локаций! Более 20 площадок было организовано 3 июля в районах Минска

Праздничная атмосфера накануне царила по всему Минску. Более 20 площадок было организовано в районах столицы. Одна из ярких локаций расположилась в Парке имени Уго Чавеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со сцены звучали композиции в исполнении белорусских и российских артистов. Гости из Тульской области подготовили масштабную концертную программу. Помимо творческих номеров, жителей и гостей Минска угощали знаменитыми тульскими пряниками, а также представили изделия народных мастеров.

Мы стреляли дротиками в шарики, мы выигрывали призы. Мне это больше всего понравилось. А так, тут все нравится. Дедушка мой воевал, и я им горжусь.

В этот день, 3 июля 1944 года, мне уже было 7 лет. Встречал я. Мы из-под Слуцка, нас освобождал кавалерийский корпус. И кавалерист на лошади в деревню заскочил.

Особый интерес у гостей праздника вызвала экспозиция современных и исторических образцов вооружения. Были представлены бронеавтомобили, артиллерийские системы и средства связи. Работали десятки тематических зон: от фудкортов до спортивных локаций.