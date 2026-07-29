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Стало известно, когда сборная Беларуси по мини-футболу стартует в квалификации ЧМ

29 июля 2026 11:59
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Составлен календарь матчей мини-футбольной сборной Беларуси в отборочном турнире чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Наши парни, напомним, выступают в шестой группе. Откроется для нас квалификация выездным рандеву с главным фаворитом – Казахстаном. Также в оппонентах представители Албании. Завершится турнир в феврале 2027 года. Домашние встречи дружина Александра Черника проведет в Словакии. Путевки в элитный раунд отбора получат победители групп, а также 4 сильнейшие сборные, занявшие вторые места. Остальным предстоят поединки плей-офф. В рейтинге УЕФА Казахстан идет 4-м, мы – 15-ми, албанцы – 35-ми.

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