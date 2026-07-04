Пустовой: попытки высмеять, девальвировать нашу независимость – это политическое кощунство

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Главный день страны. Мы можем отдыхать по-разному, смотреть на мир по-разному, даже на ситуацию у соседей, подкинули они нам, конечно, славянский ребус. Но все мы отмечаем тоже по разному День Независимости. Кто-то исполняя гимн в едином ритме со всей страной, а кто-то горлапаня застольные песни на шашлыках. Но у каждого есть понимание. Независимость – это возможности. Но еще важнее – это быть «гаспадаром» на своих сотках, в своем доме. Это апогей развития национальной идентичности. Это теплота Родины формализованная международным статусом. Это повод к гордости.
День Независимости. И сейчас это не только про суверенитет, полноту власти на своей территории, государственные атрибуты. Все важно! Но сейчас – это про самостоятельную политику и наше «вне игры» по правилам центров глобализации. Нет, нас пытаются втянуть. Пытаются, но не получается. И в этом мире периода пертурбаций и нового неоколониализма – это реальная независимость. Составляющих у нее много. От военной до продовольственной.
Евгений Пустовой:
Независимость не обсуждается. Это реальность. Это связывает все слои и все поколения. Даже разные политические группы. Есть попытки высмеять, девальвировать нашу независимость – это политическое кощунство. А в целом же ценностная оценка независимости – общая у общества. Средний возраст – непререкаемо за независимую Беларусь. Молодежь другой страны и не знает. Правда их пытаются задурить идеями космополитизма. Но что самое приятное – независимость принята людьми, чье детство и молодость, а значит яркие моменты, прошли в СССР. Людей уважаемого возраст «турбуе» не только повышение пенсий, и тепличных урожаев, но именно сохранение своей независимости. Это говорит о гармоничном завершении формирования нация и современной государственности.
Наше наследие и величайшая ценность! Как Беларусь отпраздновала День Независимости.
Евгений Пустовой:
И что самое интересное, Родиной Беларусь становится и русским, и украинцам. Нашли то, что утратили или не смогли обрести на этнической Родине. Уютно и сердечно – как литовцам, полякам или евреям. Про этнических белорусов и говорить не надо. В жилах у меня кровь нескольких национальностей, но в сердце – наша Беларусь. И ведь у многих так.
Да, страна удобная. Чистая и светлая. Не испачканная европейской гендоризацией, современной грязью, но при этом комфортная для жизни. Но не чересчур, без лишнего. Есть место и обычным, и простым вещам. Наряду с «Алисой», девайсами и гаджетами в хозяйстве белоруса есть еще и лопата. А серп и деревянные грабли – вообще как предмет не просто интерьера, а украшения, уголка отдыха, зоны релаксации.
Подробности в видео.