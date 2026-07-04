Пустовой: попытки высмеять, девальвировать нашу независимость – это политическое кощунство

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Главный день страны. Мы можем отдыхать по-разному, смотреть на мир по-разному, даже на ситуацию у соседей, подкинули они нам, конечно, славянский ребус. Но все мы отмечаем тоже по разному День Независимости. Кто-то исполняя гимн в едином ритме со всей страной, а кто-то горлапаня застольные песни на шашлыках. Но у каждого есть понимание. Независимость – это возможности. Но еще важнее – это быть «гаспадаром» на своих сотках, в своем доме. Это апогей развития национальной идентичности. Это теплота Родины формализованная международным статусом. Это повод к гордости. День Независимости. И сейчас это не только про суверенитет, полноту власти на своей территории, государственные атрибуты. Все важно! Но сейчас – это про самостоятельную политику и наше «вне игры» по правилам центров глобализации. Нет, нас пытаются втянуть. Пытаются, но не получается. И в этом мире периода пертурбаций и нового неоколониализма – это реальная независимость. Составляющих у нее много. От военной до продовольственной.

Евгений Пустовой:

Независимость не обсуждается. Это реальность. Это связывает все слои и все поколения. Даже разные политические группы. Есть попытки высмеять, девальвировать нашу независимость – это политическое кощунство. А в целом же ценностная оценка независимости – общая у общества. Средний возраст – непререкаемо за независимую Беларусь. Молодежь другой страны и не знает. Правда их пытаются задурить идеями космополитизма. Но что самое приятное – независимость принята людьми, чье детство и молодость, а значит яркие моменты, прошли в СССР. Людей уважаемого возраст «турбуе» не только повышение пенсий, и тепличных урожаев, но именно сохранение своей независимости. Это говорит о гармоничном завершении формирования нация и современной государственности. Наше наследие и величайшая ценность! Как Беларусь отпраздновала День Независимости.