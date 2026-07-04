Беларусь отпраздновала День Независимости – собрали самые яркие моменты

Символ национального единства и любви к своей Родине. Беларусь отпраздновала День Независимости с особым размахом, объединившим миллионы сердец по всей стране. От многотысячных шествий до памятных акций – этот день еще раз доказал, как высоко белорусы ценят мир, суверенитет и свое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые яркие и трогательные моменты празднования Дня Независимости Беларуси собрала Элла Маркевич.

География народной памяти – от Гродно до Могилева, от Витебска до Бреста, от Минска до Гомеля. Сквозь годы и расстояния незримыми нитями узелки памяти и благодарности связали миллионы белорусов. Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости.

Элла Маркевич, корреспондент:

Спустя более чем 8 десятилетий белорусы помнят, как нам досталась независимость. Помнят о павших в боях, о жертвах геноцида, о тех, кто выстоял и возродил страну из руин. Эта священная память – и есть истинный фундамент нашей государственности. Ведь нам есть что защищать и есть чем гордиться.

Мемориальные комплексы, памятники и обелиски в буквальном смысле утопали в цветах от благодарных потомков. У подножья монументов белорусы невольно вспоминают тех, кто прошел через жернова Великой Отечественной. Ведь в каждой семье хранится своя история борьбы с фашизмом. Дань памяти: жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы.

Оба моих деда воевали на фронте. У нас и дети, и вот внук потихонечку уже начинают понимать. Не что такое война, слава Богу, это не нужно нашим внукам, а что в нашей семье есть такие люди, благодаря которым у нас мирное небо над головой.

Но независимость – это и контуры наших будней: агропромышленные успехи, научные открытия, передовые технологии и живая культура с традициями, которых нет нигде в мире. За каждым из этих слагаемых успеха – все мы – 9 миллионов белорусов. Вместе созидаем будущее и вместе делаем страну сильнее. Защитников Брестской крепости вспоминают в областном центре.

Нигде больше нет такого замечательного трудолюбивого народа. Беларусь может гордиться своей историей, своими достижениями в спорте, в промышленности, в сельском хозяйстве, в науке, в культуре, во всем.

Объединившись в самый важный праздник нашей государственности, белорусы в очередной раз продемонстрировали свое единство. В парках, скверах и на главных улицах как крупных городов, так и малых населенных пунктов развернулись концертные площадки и тематические локации. Жители и гости с радостью делились своими впечатлениями от праздника, подчеркивали значение этого важного для каждого белоруса дня. Экскурсии, выставки и военные фильмы – показываем, как в Могилеве празднуют День Независимости.

Атмосфера прекрасная, я считаю, несмотря на погоду, все люди очень радостные, счастливые.

В честь главного государственного праздника страны – Дня Независимости – грандиозный гала-концерт «Симфония созидания». Эффектное музыкальное шоу у стелы «Минск – город-герой» объединило лучшие творческие коллективы и звезд белоруской эстрады. Со сцены – хиты, которые подпевала вся страна. Гулянья продлятся до глубокой ночи – собрали самые яркие моменты Дня Независимости в Минске. Этот концерт – посвящение каждому белорусу, кто своим каждодневным трудом вносит вклад в развитие родной страны. Трудолюбие ведь не просто черта характера белорусов – символ нашей независимости. А менталитет нации как нельзя лучше отражают именно первые строки Государственного гимна. «Мы, беларусы, – мiрныя людзi». Эти слова близки и понятны каждому. По-настоящему особенной момент праздника – исполнение гимна в унисон, всей страной.