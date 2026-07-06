В Беларуси поздравляют мам, родивших детей в День Независимости

В Беларуси главный государственный праздник – День Независимости – стал счастливым вдвойне. 3 июля на свет появились 116 малышей, почти поровну мальчиков и девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мамам дали время восстановиться после родов, и сегодня они принимают поздравления с пополнением в семье от представителей общественной организации «Белая Русь», власти, учреждений здравоохранения. В Гродно в областном перинатальном центре в День Независимости родились 7 малышей, одна семья обрела статус многодетной – пополнилась третьим ребенком. Всем счастливым мамам вручили цветы, подарочные наборы, памятные вещи: вышиванки и первую обувь для малышей – от гродненской фабрики.

Любовь Подгорная, жительница Слонима:

Врачи помогли, и акушерочки все сделали как надо, все объясняли. Думала, может, второго июля, чтобы третьего потом всегда было в выходной, но оказалось, что вот третьего. Теперь всегда у человека выходной на день рождения.

Светлана Варяница, заместитель председателя Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»:

Делаем все для того, чтобы наши женщины вынашивали беременность. И недавний указ Президента о том, что женщины наши на бесплатной основе могут второй раз пробовать ЭКО, это тоже элемент подтверждения факта заботы государства.

Мам поздравляют по всей стране. Первого ребенка, который появился на свет в День Независимости, приняли в Брестской области. Девочка родилась в 36 минут после полуночи. А больше всего детей родились в Минске.