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Баскетбольный клуб «Минск» неудачно стартовал в Играх Будущего в Астане

29 июля 2026 11:50
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Баскетбольный клуб «Минск» неудачно стартовал в Играх Будущего – главный фиджитал-турнир года принимает Астана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дебютном противостоянии отечественные киберспортсмены уступили российскому коллективу «Лига Про». Виртуальная часть осталась за нами с большим запасом – 19:11. Однако на реальном корте подтвердить превосходство не получилось. Соперник действовал агрессивнее и точнее. Итог – 30:27 в пользу россиян. Всего в кибербаскетболе участвуют 12 команд. Кроме данного вида спорта, белорусы будут представлены в фиджитал-шутере и танцах.

# Баскетбол

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