В 5-й больнице поздравили женщин, ставших мамами в День Независимости

В Минске поздравили мам, чьи дети появились на свет 3 июля. Традиционный марафон заботы и внимания «Белая Русь» – с любовью к детям» не обошел стороной родильное отделение 5-й городской клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда с подарками приехали представители органов государственной власти. Женщинам вручили цветы, памятные подарки, комплекты для новорожденных. Не обошлось и без теплых слов поддержки. Всего в День Независимости в этом родильном отделении появились на свет пять детей. Среди счастливых мам Людмила Стрельченко, у которой долгожданный третий ребенок.

Людмила Cтрельченко:

Так как у нас было две девочки, мы решили: давай попробуем, может, будет мальчик. На первом УЗИ нам сказали предположительно, что будет девочка. Ну, девочка и девочка. Мы уже рады и девочке были. Но потом нам сообщили, что у нас будет мальчик, и все обрадовались. Потому что мальчик – это защита, это продолжение рода, это счастье для мамы, помощь мамина, любовь. Ну и, конечно, досуг папы.

Эта акция стала настоящим брендом общественного объединения «Белая Русь». Она проходит уже в 18-й раз.