День Независимости – как белорусы отметили главный праздник страны

3 июля Беларусь отметила День Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главный государственный праздник, который на самом деле говорит о многом и показывает, кто мы, откуда – это прямая отсылка к истории. 3 июля 1944-го был освобожден Минск.

В эпоху, когда переписывают историю и пытаются отменить целые народы, жизненно необходимо определить духовные константы и следовать этим внутренним установкам, и многие из нас понимают, что сегодня действительно важно и на чем стоит наша независимость.