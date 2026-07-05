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День Независимости – как белорусы отметили главный праздник страны

05 июля 2026 16:33
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3 июля Беларусь отметила День Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главный государственный праздник, который на самом деле говорит о многом и показывает, кто мы, откуда – это прямая отсылка к истории. 3 июля 1944-го был освобожден Минск.

В эпоху, когда переписывают историю и пытаются отменить целые народы, жизненно необходимо определить духовные константы и следовать этим внутренним установкам, и многие из нас понимают, что сегодня действительно важно и на чем стоит наша независимость.

Давайте посмотрим на самые яркие краски и эмоции этого дня.

# День Независимости # Праздники

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