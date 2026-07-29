В Румынии медики вышли на бессрочную забастовку

Румынские медики вышли на бессрочную общенациональную забастовку. В ней участвуют более 500 больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстренную и неотложную помощь пациентам оказывать продолжают, однако все плановые консультации, процедуры и госпитализации перенесены. Протест, организованный профсоюзами, начался после провала переговоров с властями. Камнем преткновения стал новый закон о заработной плате. Документ предусматривает сокращение надбавок за профессиональные риски, дежурства в выходные, праздники и ночные смены. Это снизит доходы как минимум трети медработников, хотя условия и нагрузка остаются прежними.

Еще одно требование бастующих – решить проблему кадрового голода. Системе здравоохранения Румынии сегодня не хватает более 30 тысяч специалистов.