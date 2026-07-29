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В Румынии медики вышли на бессрочную забастовку

29 июля 2026 11:01
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Румынские медики вышли на бессрочную общенациональную забастовку. В ней участвуют более 500 больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстренную и неотложную помощь пациентам оказывать продолжают, однако все плановые консультации, процедуры и госпитализации перенесены. Протест, организованный профсоюзами, начался после провала переговоров с властями. Камнем преткновения стал новый закон о заработной плате. Документ предусматривает сокращение надбавок за профессиональные риски, дежурства в выходные, праздники и ночные смены. Это снизит доходы как минимум трети медработников, хотя условия и нагрузка остаются прежними. 

Еще одно требование бастующих – решить проблему кадрового голода. Системе здравоохранения Румынии сегодня не хватает более 30 тысяч специалистов.

В Румынии медики вышли на бессрочную забастовку-2

Мы и так сейчас находимся в очень тяжелом положении, и не надо трогать наши зарплаты и отнимать последнее, чтобы мы могли работать дальше и оставаться на своих местах. Пусть лучше думают, как заполнить образовавшиеся вакансии и обеспечить больницы достаточным количеством персонала.

Профсоюзы заявили, что забастовка продлится до тех пор, пока правительство не возобновит переговоры и не представит проект закона, разработанный совместно с медиками и учитывающий интересы всех сторон.

# Новости Румынии

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