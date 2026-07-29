Прямой эфир

Россия объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск

29 июля 2026 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено официальное обвинение. Федеральная служба безопасности России объявила предпринимателя в международный розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск-2

По данным ведомства, администрация мессенджера нарушила законодательство и отказалась удалять многочисленные каналы, чаты и боты, которые использовались экстремистскими и террористическими организациями для подготовки диверсий, нападений и кибермошенничества. Согласно заявлению ФСБ, подобные преступления повлекли за собой многочисленные жертвы, в том числе среди женщин и детей, а также обернулись многомиллиардным материальным ущербом.

# Павел Дуров

Другие новости рубрики

Все новости
В Румынии медики вышли на бессрочную забастовку
29 июля 2026 11:01

В Румынии медики вышли на бессрочную забастовку

Зеленский заявил, что сейчас возвращение Крыма не стоит на повестке дня
29 июля 2026 10:46

Зеленский заявил, что сейчас возвращение Крыма не стоит на повестке дня

Силы ПВО РФ сбили почти 300 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь
29 июля 2026 10:21

Силы ПВО РФ сбили почти 300 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь