Россия объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск

По данным ведомства, администрация мессенджера нарушила законодательство и отказалась удалять многочисленные каналы, чаты и боты, которые использовались экстремистскими и террористическими организациями для подготовки диверсий, нападений и кибермошенничества. Согласно заявлению ФСБ, подобные преступления повлекли за собой многочисленные жертвы, в том числе среди женщин и детей, а также обернулись многомиллиардным материальным ущербом.