Белорусские биатлонисты завоевали шесть медалей на Кубке сильнейших

Ну а где скорость только приветствуется, так это на биатлонных трассах. В Раубичах продолжается Кубок сильнейших в этом виде спорте. Борются за медали мировые звезды биатлона из Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такого наплыва в спорткомплексе не видел давно. Атмосфере можно только позавидовать. Это влияет и на результаты наших спортсменов. После двух дней соревнований в копилке белорусов 6 наград – по 2 золота, серебра и бронзы. Дважды чемпионом стал лидер национальной команды Антон Смольский.

Поздравления биатлонисту направил глава государства. Президент пожелал Антону и его команде ярких выступлений на будущих гонках перед родными болельщиками в Раубичах.