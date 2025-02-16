Белорусские биатлонисты завоевали шесть медалей на Кубке сильнейших

Ну а где скорость только приветствуется, так это на биатлонных трассах. В Раубичах продолжается Кубок сильнейших в этом виде спорте. Борются за медали мировые звезды биатлона из Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ну а где скорость только приветствуется, так это на биатлонных трассах. В Раубичах продолжается Кубок сильнейших в этом виде спорте. Борются за медали мировые звезды биатлона из Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Такого наплыва в спорткомплексе не видел давно. Атмосфере можно только позавидовать. Это влияет и на результаты наших спортсменов. После двух дней соревнований в копилке белорусов 6 наград – по 2 золота, серебра и бронзы. Дважды чемпионом стал лидер национальной команды Антон Смольский.
Поздравления биатлонисту направил глава государства. Президент пожелал Антону и его команде ярких выступлений на будущих гонках перед родными болельщиками в Раубичах.
Динара Смольская стала двукратным серебряным призёром Кубка сильнейших по биатлону.
Антон Смольский завоевал второе золото на Кубке сильнейших по биатлону.
За всех! Мы всегда болеем за дружбу и хорошее настроение!
Очень здорово, весело, круто! Самое главное, что много снега! Все организовано красиво! Все счастливые и довольные ходят!
Среди болельщиков – и Дарья Домрачева. Легендарная биатлонистка приехала не только посмотреть на гонки и поддержать товарищей. Она участвовала в открытии музейной экспозиции.
Белорусы завоевали три медали в первый день Кубка сильнейших по биатлону.