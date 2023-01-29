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«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?

29 января 2023 16:42
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Триумфальная победа белорусской теннисистки Арины Соболенко! Лучшее утро в моей жизни – так сегодня она описала свое состояние, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И, безусловно, ее эмоции разделяют миллионы болельщиков по всему миру. Не говоря уже о белорусах, которым Арина организовала дополнительный праздник в году, покорив самую главную теннисную вершину и вписав свое имя в историю мирового спорта. Она – чемпионка Australian Open. Эта новость, что называется, сделала наши выходные. А сегодня мы смакуем вместе со звездой мирового тенниса вкус победы. Ведь настоящий триумф Соболенко еще раз доказал, что спорт победил политику, что наших атлетов не сломать, что, даже если статус нейтральный, родной флаг и гимн в сердце навсегда.

Наши корреспонденты также следили, как разворачиваются события на корте, и вне его – кто играет не по правилам и пытается заработать очки на нашей победе. О белорусском триумфе в Австралии расскажет Виктория Ходосок.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-1

Чуть позже, когда с эмоциями более-менее удалось совладать, сама Соболенко этот поединок с Рыбакиной назовет crazy. Тут уж сами подбирайте нужный перевод. Но теннисный мир свое четкую оценку финалу Australian Open дал: он был самым конкурентным. Даже букмекерам было сложно определить фаворитку. Поединок Соболенко и Рыбакиной длился два с половиной часа. И итог – 4:6, 6:3, 6:4.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-4

В теннис Арина пришла в 6 лет. А точнее как это обычно бывает – за руку в секцию приводят родители. В ее истории это был папа, который несколько лет назад ушел из жизни. И все свои успехи на кортах, и этот в том числе, спортсменка посвящает родному человеку. Покорить Australian Open для Арины было давней мечтой. Потому вполне объяснимо, почему победа в Мельбурне до сих пор для спортсменки сродни сказочному сну.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-7

Арина Соболенко, победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису:
Мне нужно еще два дня, чтобы осознать. Я все еще чувствую, что нахожусь на другой планете, пытаясь понять, что только что произошло.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-10

Татьяна Пучек, старший тренер женской сборной Беларуси по теннису:
Арина – это тот человек, которому пророчили победу в «Большом шлеме» уже несколько лет (подробнее).

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-13

За игру Арины без преувеличения переживала вся страна. Исключением не стал и Александр Лукашенко. Даже несмотря на то, что в эти дни он находится с визитом в Эмиратах. Президент следил за упорным сражением нашей спортсменки.

Лукашенко: теперь все у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед! Читать здесь.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-16

Белоруска без флага выиграла первый мейджор в карьере. Вот такие заголовки можно встретить в интернете. А все потому что справедливый принцип «спорт вне политики» никакого отношения к Australian Open не имеет. Начался чемпионат в Мельбурне с того, что белорусский флаг, как и российский, запретили. Участие разрешили на условиях «нейтральности» – без указания страны, флага и гимна. Что этим хотели показать? Да честно, все равно. За такими мелкими поступками большой результат не скроешь.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-19

Алексей Ванкевич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису:
Может быть, это не совсем тактично, хочу сказать в адрес спортивно-политического так называемого жабья слова благодарности. Вы можете запретить нам выступать под белорусским флагом, звучать белорусскому гимну, но вы не заставите сделать так, чтобы не было белорусских побед.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-22

Вадим Боровик, политолог:
Я хочу, чтобы эта победа Арины была символом силы белорусского характера, подтверждающим нашу возможность, несмотря на санкции, несмотря на беспрецедентное давление на наших спортсменов, наших предпринимателей, одерживать победы в спорте, в экономике, в политике. Мы гордимся нашей нацией и впереди у нас еще немало побед.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-25

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Нас эти все моменты не остановят, мы будем работать и дальше, чтобы вырастали новые спортсмены, которые точно так же гордо будут нести знамя нашей страны во всем мире, пусть даже и в таких тяжелых условиях, которые есть на сегодня.

Гайдукевич о победе Соболенко: она показала, что спорт вы у нас никогда не заберете! Подробности здесь.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-28

Но новостями о победе явно сыт не будешь. Ситуацию надо было «подогреть». И как это сделать, если не вопросом о политике? Мол, каково это – победить в нейтральном статусе? Глупость полная. Но ответить пришлось.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-31

Арина Соболенко, победительница открытого чемпионата Австралии по теннису:
Думаю, все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси. Вот и все.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-34

Нескрываемую зависть показали и диванные оппозиционеры. Явно многие из них еще и со статусом «беглый». Все хорошее в стране – для них тошнотворно и очень болезненно.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-37

– Домрачева, Азаренко, Соболенко – это слабачки и позор Беларуси, не имеющие никакой позиции.

– Тот случай, когда максимально все равно и не горжусь.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-40

– Пляваць.

– Да уж, ура, порадуемся за чувиху, миллион заработала.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-43

Но спорить с такими людьми – себе дороже. Да и, впрочем, надо ли? Здравомыслящая часть общества, даже те, кто к спорту мало имеет отношения, хорошо понимают, победа – это колоссальный труд. Ни год, и ни два. Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису. Воскресенье, 9 утра. Все те, кто хочет быть как Арина, уже тренируются на корте. Конечно, они тоже вчера смотрели игру и переживали за белоруску. Ведь для них спортсменка – наглядный пример: труд побеждает все.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-46

Кира Калиновская:
Мы смотрели матч и были очень счастливы, когда все-таки узнали, что она выиграла. Соперница была очень достойная, и шансы у Арины были. Потому что она сейчас в очень хорошей форме. Она поменяла немного свой стиль игры. Она очень уверенно чувствует себя на корте.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-49

Ангелина Колотухина:
Хорошо играли. Конечно же, мы болели все за Соболенко, потому что она играла за нашу страну. У нее были шансы большие. Она могла уже давно занять этот титул. Но все у нее не получалось. Но вот вчера она собралась с силами и выиграла.

«Все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси». Как реагировали на победу Арины Соболенко на AO?-52

Арина Соболенко:
Я уверена, что вернусь в следующем году и, возможно, покажу еще более классный теннис. А вы поддержите меня еще больше.

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