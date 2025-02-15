Белорусы завоевали три медали в первый день Кубка сильнейших по биатлону

Первый день, две гонки и сразу три медали. Белорусские биатлонисты успешно стартовали на главном старте сезона – Кубке сильнейших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокий класс подтвердили лидеры нашей национальной команды – Антон и Динара Смольские. Они отработали чисто на огневых рубежах и показали хорошую скорость на лыжне. Лидер общего зачета Кубка Содружества оставил позади своих преследователей и завоевал золото. Динара в яркой борьбе уступила лишь россиянке Наталии Шевченко и стала серебряным призером турнира. Настоящим открытием дня можно назвать и нашего Илью Авсеенко, подняться на пьедестал которому не помешал даже один штрафной круг. Он отправил в белорусскую копилку бронзу.

Антон Смольский, победитель спринтерской гонки Кубка сильнейших по биатлону: Очень здорово побеждать дома. Родные стены всегда помогают и придают ту нужную энергию. И, конечно, очень рад, отработав чисто на огневых рубежах. Я уже мчался на финиш с очень хорошим настроением и понимал, что сегодня будет отличный результат.

Динара Смольская, серебряный призер спринтерской гонки Кубка сильнейших по биатлону: Мы проводим какой-то праздник для нас, для всех. Мне очень радостно вернуться, и такие теплые чувства. Глоток какой-то, не знаю, радости, счастья в этом сезоне.

Только соревнованиями программа Кубка сильнейших не ограничивается. Для зрителей предусмотрена широкая развлекательная программа, работают зоны гостеприимства, проводятся розыгрыши памятных сувениров. Также 15 февраля в «Раубичах» состоялось открытие выставочной экспозиции, которая отражает наши достижения в зимних видах спорта. Первыми посетителями стали почетные гости – президенты Национальных олимпийских комитетов Беларуси и России – Виктор Лукашенко и Михаил Дегтярев, а также четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси:

Сегодня, можно сказать, основной старт сезона для многих ребят, для многих спортсменов. И видно, что первый стартовый день, он немножко такой, может быть, где-то нервозный. Девочки показали красивую борьбу. Запал есть, заряд есть. И очень надеюсь, что они пронесут это сквозь такой, может быть, не самый простой период в карьере на сегодняшний день. Но очень верю, что большие победы впереди.

Впереди еще пять соревновательных дней, а это значит, что праздник биатлона продолжается, и нас ждут захватывающие гонки, яркая борьба и новые победы.