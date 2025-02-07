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Дарья Домрачева наградила участников соревнований «Снежный снайпер»

07 февраля 2025 13:44
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В Раубичах завершился первый день финала соревнований «Снежный снайпер». Участники разыграли награды в программе спринт в трех возрастах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева наградила участников соревнований «Снежный снайпер»-2

Из 168 участников турнира на пьедестал под громкие аплодисменты поднялись только 18. Позади остались предстартовые волнения и тяжелая трасса, конкуренция, в которой каждый хотел победить. Чемпионы и призеры получили кубки, медали, сертификаты и специальные сувениры от четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Приезд Героя Беларуси на турнир стал особым подарком и неожиданностью. Спортсменка порадовала многочисленную публику автографами и фотосессией. Прославленная биатлонистка пожелала всем ребятам, которые не попали в медальную церемонию, не сдаваться.

Дарья Домрачева наградила участников соревнований «Снежный снайпер»-4

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Важно не ориентироваться на сегодня, на своих соперников. Важно ориентироваться на свои цели, желания. И каждый новый день стараться становиться сильнее, чем ты был вчера. Тогда обязательно придут большие победы!

«Снежный снайпер» – одно из самых массовых и любимых соревнований. На старте сезона участие в них приняли более 14 тысяч ребят, подготовка к турниру велась начиная с лета.

Дарья Домрачева наградила участников соревнований «Снежный снайпер»-6

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Дети ждут эти соревнования. Есть и специалисты, которые прививают любовь к биатлону, к лыжным гонкам, которые тоже вкладывают частичку своей души и любовь в этих деток, любовь к виду спорту. Поэтому мы прекрасно понимаем, что есть для кого работать. И этих лучших сейчас мы видим в Раубичах. 

Дарья Домрачева наградила участников соревнований «Снежный снайпер»-8

9 февраля участники вновь выйдут на старт и разыграют награды в двух дисциплинах: масс-старте и смешанной эстафете. Это будет шанс для всех, кто пока не смог побороться за медали.

# Биатлон # Спортивные соревнования # Дарья Домрачева # Павел Егоров

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