Дарья Домрачева наградила участников соревнований «Снежный снайпер»

В Раубичах завершился первый день финала соревнований «Снежный снайпер». Участники разыграли награды в программе спринт в трех возрастах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из 168 участников турнира на пьедестал под громкие аплодисменты поднялись только 18. Позади остались предстартовые волнения и тяжелая трасса, конкуренция, в которой каждый хотел победить. Чемпионы и призеры получили кубки, медали, сертификаты и специальные сувениры от четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Приезд Героя Беларуси на турнир стал особым подарком и неожиданностью. Спортсменка порадовала многочисленную публику автографами и фотосессией. Прославленная биатлонистка пожелала всем ребятам, которые не попали в медальную церемонию, не сдаваться.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Важно не ориентироваться на сегодня, на своих соперников. Важно ориентироваться на свои цели, желания. И каждый новый день стараться становиться сильнее, чем ты был вчера. Тогда обязательно придут большие победы!

«Снежный снайпер» – одно из самых массовых и любимых соревнований. На старте сезона участие в них приняли более 14 тысяч ребят, подготовка к турниру велась начиная с лета.