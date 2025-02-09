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Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?

09 февраля 2025 17:57
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Турнир «Снежный снайпер» – один из самых успешных и массовых проектов Президентского спортивного клуба. В 2025 году на старте соревнований приняли участие более 14 тысяч ребят в трех возрастах. В финал пробились 168. Все они, конечно, прибыли на базу Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. Как прошел главный старт, какие сюрпризы получили юные биатлонисты и кто посетил соревнования?

Сюжет Юлии Силипицкой.

Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?-2

Как только попадаешь на трибуны «Раубичей», буквально оказываешься в гуще незабываемых эмоций. Атмосфера дружбы, праздника и спорта захватывает, и чувства переполняют. Поддержать финалистов приехали, конечно, родители, друзья, среди них и те, кто также занимается и любит биатлон. Аня Малышко пробивалась сквозь сито квалификации к финалу «Снежного снайпера», и если первый тур был победным, то городской турнир отправил девочку в стан болельщиков, которых, к слову, также ждал сюрприз.

Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?-4

Красочно открылись соревнования, где в абсолютном доступе все могли увидеть призера мирового форума, победительницу различных международных стартов, белорусскую стрелу Анну Солу.

Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?-6

Анна Сола, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону:
Я за этим всем так наблюдаю. То, что у нас такое организовывают, это здорово. Не могут все победить, но главное, чтобы со временем у них все это получилось. Глядя на этих спортсменов, которые маленькие, но многие уже с такой хорошей техникой, конечно, верю в резерв.

Подробности в видео.

Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?-8

Вторым сюрпризом для всех, кто был на «Снежном снайпере», стал приезд четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Прима награждала. Всего за турнир было разыграно 9 комплектов наград.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси:
Приятно, что у детей есть возможность, у детей, которые не занимаются профессионально биатлоном, прикоснуться к этому замечательному виду спорта на таком профессиональном уровне, с такой прекрасной организацией. Такой красочный турнир. Посмотрите, какая погода.

Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?-10

Полюбившийся проект «Снежный снайпер» дети ждут с нетерпением. Ищут положение о соревнованиях в интернете, пишут в Президентский спортивный клуб.

Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?-12

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Дети в социальных сетях, аккаунтах Президентского спортивного клуба задают вопросы перед началом сезона: когда появится регламент соревнований, какой возраст будет участвовать, какая дистанция, что изменилось? Получая такую массу вопросов, мы понимаем, что дети ждут эти соревнования. Подробности.

# Биатлон # Государственная политика в области спорта # Президентский спортивный клуб # Дарья Домрачева # Анна Сола # Павел Егоров

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