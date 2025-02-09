Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?

Турнир «Снежный снайпер» – один из самых успешных и массовых проектов Президентского спортивного клуба. В 2025 году на старте соревнований приняли участие более 14 тысяч ребят в трех возрастах. В финал пробились 168. Все они, конечно, прибыли на базу Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. Как прошел главный старт, какие сюрпризы получили юные биатлонисты и кто посетил соревнования? Сюжет Юлии Силипицкой.

Как только попадаешь на трибуны «Раубичей», буквально оказываешься в гуще незабываемых эмоций. Атмосфера дружбы, праздника и спорта захватывает, и чувства переполняют. Поддержать финалистов приехали, конечно, родители, друзья, среди них и те, кто также занимается и любит биатлон. Аня Малышко пробивалась сквозь сито квалификации к финалу «Снежного снайпера», и если первый тур был победным, то городской турнир отправил девочку в стан болельщиков, которых, к слову, также ждал сюрприз.

Красочно открылись соревнования, где в абсолютном доступе все могли увидеть призера мирового форума, победительницу различных международных стартов, белорусскую стрелу Анну Солу.

Анна Сола, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону:

Я за этим всем так наблюдаю. То, что у нас такое организовывают, это здорово. Не могут все победить, но главное, чтобы со временем у них все это получилось. Глядя на этих спортсменов, которые маленькие, но многие уже с такой хорошей техникой, конечно, верю в резерв. Подробности в видео.

Вторым сюрпризом для всех, кто был на «Снежном снайпере», стал приезд четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Прима награждала. Всего за турнир было разыграно 9 комплектов наград. Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси:

Приятно, что у детей есть возможность, у детей, которые не занимаются профессионально биатлоном, прикоснуться к этому замечательному виду спорта на таком профессиональном уровне, с такой прекрасной организацией. Такой красочный турнир. Посмотрите, какая погода.

Полюбившийся проект «Снежный снайпер» дети ждут с нетерпением. Ищут положение о соревнованиях в интернете, пишут в Президентский спортивный клуб.