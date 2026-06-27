Активности, именитые гости и выступления артистов! В Минске проходит финал «Олимпийского дня»

Активности, именитые гости, подарки и выступления артистов – все это 27 июня ждет жителей и гостей столицы. На стадионе «Динамо» – финал «Олимпийского дня». Спортивно-благотворительный проект стартовал 15 июня. В течение почти двух недель несколько сотен белорусов совершали тренировки, чтобы внести свой вклад в дело помощи тяжелобольным детям. Сегодня, в завершение проекта, – большой спортивный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Пащеня, корреспондент:

Большой спортивный праздник развернулся на столичном стадионе «Динамо». Здесь каждый желающий может поучаствовать в мастер-классах, открытых тренировках и посетить интерактивные площадки.

«Олимпийский день» посвящен 35-летию Национального олимпийского комитета Беларуси. Это уникальная возможность не только попробовать свои силы в различных видах спорта (а их здесь представлено более 20), но и пообщаться с именитыми спортсменами. Тренировки проводят Дарья Домрачева, Динара и Антон Смольские, Александр Глеб, Алина Горносько, Сергей Рутенко и другие Олимпийские чемпионы.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка:

Это вообще такое замечательное, очень хорошее событие – «Олимпийский день». Сегодня он в таком новом формате, здесь, на историческом стадионе. Глядя на лица ребят, которые сегодня тоже переходят от станции к станции, от вида спорта к виду спорта, очень становится приятно, радостно за то, что спорт как вдохновлял людей, так и вдохновляет.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

12 дней назад мы на своей спортивной тренировке в Национальном олимпийском комитете дали старт этому спортивному марафону. И сегодня мы открываем заключительный этап. Цель нашего проекта – собрать миллион минут. Мы его выполнили уже несколько дней назад, сейчас уже намного больше миллиона. Это доказательство, что страна наша спортивная, спорт мы любим, занимаемся активно им, и перспективы у нас тоже радужные.