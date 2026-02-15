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«Снежный снайпер» – в Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону

15 февраля 2026 13:44
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Первые шаги в большой спорт. В Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. В турнире приняли участие юные спортсмены их всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Снежный снайпер» – в Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону-2

Свои награды получат победители и призеры. А все без исключения – памятные сувениры. Лучшей по количеству завоеванных медалей стала команда города Минска, взявшая 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

«Снежный снайпер» – в Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону-4

Нам все очень сильно нравится. Мы болеем за Минск. Все супер. Это вообще тема. Все нравится.

«Снежный снайпер» – в Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону-6

Конечно, таким большим морозом развлечения только и нужны. Мы во всем участвовали. Очень классные фотозоны. Вообще, мы рады за ребят, которые прошли вот эту лыжную трассу.

«Снежный снайпер» – в Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону-8

Хорошие ребята. Видно, что подготовлены. Видно, что стараются. Мы видим, как зажигаются звезды.

Среди зрителей заметной фигурой стала четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Ее дочь Ксения Бьердален также выступала в смешанной эстафете и заняла со своей командой 2-е место. 

«Снежный снайпер» – в Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону-10

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка:
Я думаю, что для каждого это только начало пути. И это такой замечательный турнир. Первые годы своих тренировок – это, конечно, превосходный опыт. Опыт соревнований при полных трибунах. 

Все огромные молодцы, все действительно показали серьезную борьбу на дистанции. Самое главное, чтобы каждый из них получил удовольствие от гонки и потом нес это удовольствие с собой дальше, на следующей тренировке. И, конечно же, старался становиться каждый день чуточку лучше себя вчерашнего.

В заключительной части турнира оказались 168 участников в трех возрастных категориях. Они выдержали несколько этапов отбора. В первый день юные стреляющие лыжники соревновались на спринтерских дистанциях. Сегодня задача была сложнее – в расписании масс-старты и смешанные эстафеты. 

«Снежный снайпер» – в Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону-12

Мне очень понравилась гонка. Сама она прошла средненько, не сильно тяжело, не сильно легко. Все получилось, все отлично, мне все очень понравилось.

Особенность «Снежного снайпера» в том, что на старт выходят дети, которые не занимаются в специализированных спортивных школах. Но кто знает, может, данный турнир даст кому-то дорогу в профессиональную карьеру биатлониста.

# Спортивные соревнования # Дарья Домрачева

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