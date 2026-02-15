«Снежный снайпер» – в Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону

Первые шаги в большой спорт. В Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. В турнире приняли участие юные спортсмены их всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои награды получат победители и призеры. А все без исключения – памятные сувениры. Лучшей по количеству завоеванных медалей стала команда города Минска, взявшая 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

Нам все очень сильно нравится. Мы болеем за Минск. Все супер. Это вообще тема. Все нравится.

Конечно, таким большим морозом развлечения только и нужны. Мы во всем участвовали. Очень классные фотозоны. Вообще, мы рады за ребят, которые прошли вот эту лыжную трассу.

Среди зрителей заметной фигурой стала четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Ее дочь Ксения Бьердален также выступала в смешанной эстафете и заняла со своей командой 2-е место.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка:

Я думаю, что для каждого это только начало пути. И это такой замечательный турнир. Первые годы своих тренировок – это, конечно, превосходный опыт. Опыт соревнований при полных трибунах.

Все огромные молодцы, все действительно показали серьезную борьбу на дистанции. Самое главное, чтобы каждый из них получил удовольствие от гонки и потом нес это удовольствие с собой дальше, на следующей тренировке. И, конечно же, старался становиться каждый день чуточку лучше себя вчерашнего.

В заключительной части турнира оказались 168 участников в трех возрастных категориях. Они выдержали несколько этапов отбора. В первый день юные стреляющие лыжники соревновались на спринтерских дистанциях. Сегодня задача была сложнее – в расписании масс-старты и смешанные эстафеты.